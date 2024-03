FRC | “Elementos Geográficos”, de Benson Lam inaugurada hoje

É hoje inaugurada oficialmente, a partir das 18h30, a exposição “Elementos Geométricos”, da autoria de Benson Lam, que desde o dia 19 pode ser visitada na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC). Trata-se de uma mostra de ilustração digital do artista local que já expôs na FRC, nomeadamente em nome próprio com a exposição “Divine Beasts”, em 2020, ou integrando a mostra colectiva do “10.º Aniversário da Fundação Rui Cunha” em 2022.

Desta vez, em “Elementos Geométricos”, o artista reúne um conjunto de 25 ilustrações digitais e modelagem em papel 3D [três dimensões], que representam temas como a paisagem da cidade, a cultura urbana, a remixagem intercultural, a personalidade mítica, a religião, o surrealismo e os animais de estimação.

“Esta é uma série de ilustrações inspiradas em elementos geométricos. As obras são apresentadas com diferentes estilos de combinação geométrica, seja em formas triangulares de alta ou de baixa densidade”, refere o manifesto do artista.

Frisa-se também que “padrões geométricos são usados em algumas das obras, dando uma impressão muito colorida às obras de ilustração criadas”. Além disso, uma das obras é feitas com escultura geométrica em papel, demonstrando assim que estas composições podem ser realizadas em formato 3D”, uma técnica cada vez mais utilizada na arte da decoração e em criações ornamentais, uma das especialidades do artista.

Benson Lam nasceu em Macau, mas trabalhou muitos anos no exterior, fazendo carreira por Hong Kong, Milão, Madrid, Barcelona, Lisboa, Londres, Nova York e a China Continental. Como fotógrafo e professor de design, é especializado em design de espaços comerciais e é profissional de escaparatismo criativo para reputadas marcas. A mostra estará patente até ao próximo dia 6 de Abril.