CCCM | Conferências da Primavera arrancam amanhã

O Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, vai organizar entre amanhã e o dia 20 de Março as Conferências da Primavera. História, cultura, leis, geopolítica e lançamento de livros com foco na China e Macau serão os pratos fortes de 11 dias repletos de actividade

As Conferências da Primavera estão de regresso ao Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) a partir de amanhã, com actividades que se estendem até 20 de Março com dezenas de palestras e discussões sobre os mais variados temas, mas com um pé no Oriente e outro na Rua da Junqueira em Lisboa.

Porém, hoje, às 16h horas de Lisboa, realiza-se a sessão de abertura das Conferências da Primavera, conduzida pela presidente do CCCM, Carmen Amado Mendes, Madalena Alves, presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e Elvira Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Uma hora depois é inaugurada a exposição “Lendas e Tradições do Oriente”, que reúne trabalhos de tapeçaria de Maria do Rosário Cameira, com apresentação de Ana Cristina Alves e Pedro Pires.

Mas as conferências propriamente ditas arrancam amanhã com quatro painéis de discussão centrados em temas históricos e jurídicos.

O primeiro painel, moderado por Alfredo Gomes Dias, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, tem hora marcada para as 09h30 (hora de Lisboa) e terá intervenções de Roderich Ptak sobre o papel do vinho na Rota da Seda Marítima, enquanto o também académico Jin Guoping irá apresentar estórias de uma terra em Fujian chamada Aomen (Macau em mandarim). O primeiro painel encerra com uma discussão centrada na obra do pintor Fausto Sampaio, conduzida por Maria Ferreira, da Universidade de Coimbra.

Às 11h, com moderação de Isabel Murta Pina, começa o segundo painel dedicado a temas históricos, a começar com a apresentação “Piratas nos Mares de Macau: Práticas e Redes Sociais”, conduzido por Alfredo Gomes Dias. Paulo Teodoro de Matos irá apresentar o estudo “Escravatura em Macau nos Séculos XVIII-XIX: uma Abordagem Quantitativa”, enquanto Luís Cabral de Oliveira tem como tema “Macau e Goa entre Papéis Jurídicos e Administrativos: o Contributo dos Testamentos e dos Inventários do Juízo dos Defuntos e Ausentes”.

O segundo painel do dia contará ainda com o contributo da historiadora Célia Reis que irá falar sobre a presença portuguesa no Oriente, com especial foco no consulado em Cantão.

Na parte da tarde, os temas abordados serão o sistema jurídico de Macau, a organização territorial e administrativa, o papel de Hengqin no desenvolvimento da região.

Questões de humanidades

O segundo dia de conferências irá trazer para primeiro plano os temas da língua, cultura e identidade. Os primeiros dois painéis de sábado, que vão contar com a moderação de Ana Cristina Alves, vão incidir sobre “O Papel da Tradução nas Interações Sino-Portuguesas em Macau”, apresentado pelo académico da Universidade de Macau Lu Chunhui. O académico Rogério Puga irá apresentar “(Auto)biografar Identidade(s) Macaense(s) e a Diáspora: The Wind Amongst the Ruins (1993)”, de Edith Jorge Martini, enquanto Cristina Zhou irá revelar as “Silhuetas de Macau no Mito de Camões”.

A partir das 16h15 de sábado, será dado ênfase ao patuá, com Joaquim Pereira a declarar poesia e uma performance musical interpretada por Carlos Piteira e Jaime Mota. O dia encerra com o lançamento do livro “Olhar Macau pelos Livros”, de autoria de Jorge Tavares da Silva.

Na segunda-feira, 11 de Março, as históricas interações sino-europeias vão estar em cima de mesa, com discussões sobre aprendizagem linguística e o papel de missionários no intercâmbio cultural. Na parte da tarde, a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” será o tema principal.

Na terça-feira, a literatura e tradução serão os temas dos painéis da manhã moderados por Wang Suoying e Ana Cristina Alves. Song Lin irá apresentar “Palavras e Expressões Chinesas com Carga Cultural: Apresentação, Categorização e Tradução”, enquanto a apresentação de Sara Costa tem como título “As Oito Elegias Chinesas Compiladas por Long-Fong-Kong: Análise da Tradução do Chinês para o Português Feita por Camilo Pessanha”.

Páginas lançadas ao alvo

Ao longo dos 11 dias de actividades estão marcados alguns lançamentos de livros. Na terça-feira, às 17h30 de Lisboa, será apresentado o livro “The China Race”, de autoria de Wang Fei-ling, apresentado pelo professor da Universidade de Lisboa Luís Cunha.

Na quarta-feira, 13 de Março, será a vez do livro “Textos Clássicos Sobre Pintura Chinesa (Séculos VI-XVIII)”, apresentado pelo tradutor Paulo Maia e Carmo e o editor Carlos Morais José, obra com a chancela da editora Grão-Falar.

No dia seguinte, às 18h de Lisboa, será a vez do lançamento do livro “As Leis da Guerra – Sun Bin”, também editado pela Grão-Falar, cuja apresentação estará a cargo de Carlos Morais José e Luís Bernardino.

Na sexta-feira, dia 15 de Março, os temas em discussão vão ser a “Evolução do Estatuto das Mulheres na China: Papel dos Intelectuais e Emergência do Feminismo”, a influência revolucionária na ópera chinesa, e as relações internacionais e será ainda organizada uma mesa redonda sobre a cooperação ibero-asiática.

A quinta-feira, 14 de Março, será ainda lançado o livro “Xiconomics: What China’s Dual Circulation Strategy Means for Global Business”, da autoria de Andrew Cainey e Christiane Prange. A apresentação estará a cargo de Wang Fei-ling.