CCCM | Mais de 160 instrumentos musicais chineses expostos em Mafra 

Um total de 167 instrumentos musicais chineses, incluindo os que representam algumas etnias chinesas, vão estar expostos a partir de hoje na nova galeria do Real Edifício de Mafra, em Portugal. Énio Souza, musicólogo e um dos poucos especialistas em instrumentos musicais chineses em Portugal, fala da maior exposição de sempre do género realizada no país

A Câmara Municipal de Mafra, o Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) e a Fundação Jorge Álvares inauguram hoje a “Exposição de Instrumentos Musicais Chineses” na nova galeria do Real Edifício de Mafra, por ocasião do terceiro aniversário da inscrição deste conjunto na Lista do Património Mundial da UNESCO.

O público poderá ver um total de 167 instrumentos musicais chineses, desde os mais clássicos aos mais representativos de algumas etnias que existem na China. A mostra, patente até ao dia 30 de Abril do próximo ano, nasce do acervo museológico do CCCM, em Lisboa, e contém peças originais utilizadas pela Orquestra Chinesa de Macau nas suas diversas actuações na Europa ao longo das décadas de 80 e 90 do século XX. Entre os instrumentos expostos incluem-se aerofones, cordofones friccionados, dedilhados e percutidos, bem como instrumentos de percussão em metal, em madeira e em pele.

Énio de Souza, um dos poucos especialistas em instrumentos musicais chineses em Portugal, ligado ao Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança da Universidade Nova de Lisboa, fala ao HM daquela que é, provavelmente, a maior exposição de sempre do género realizada no país.

“Acredito que seja a maior exposição de instrumentos musicais chineses alguma vez ocorrida em Portugal, com 167 instrumentos expostos. O acervo do CCCM tem, neste momento, uma das maiores colecções de instrumentos musicais chineses em Portugal, com um total de 215 tipos de instrumentos.”

Doação dos Países Baixos

Quando foi inaugurado, em 1999, o CCCM contava já com um acervo de 42 instrumentos musicais chineses. Mas em 2020 houve uma doação, da parte da European Foundation for Chinese Music Research, nos Países Baixos, de 187 instrumentos musicais chineses ao CCCM, bem como marionetas de sombra e de manipulação.

“A doação da Holanda resulta de uma colecção feita por etnomusicólogos na China. Grande parte dos instrumentos datam da segunda metade do século XX, alguns tipos são anteriores, do início do século”, contou Énio Souza. De frisar que o transporte e seguros dos instrumentos foram suportados pela Fundação Jorge Álvares.

Énio Souza começou a colaborar com o CCCM na divulgação dos instrumentos musicais chineses em 2002, ano em que foi criado um atelier para escolas e para o público em geral. Em 2019, reformou-se, mas a ligação a este mundo mantém-se.

Em Portugal, o musicólogo assegura que são raros os que se dedicam ao estudo deste tipo de instrumentos. “O estudo da música chinesa em termos académicos, quer no âmbito da musicologia, quer da etnomusicologia, é muito recente em Portugal. Não temos mais especialistas nessa área em Portugal, à excepção do esforço que tenho feito, desde 2012, para a divulgação dos instrumentos musicais chineses. Temos o Museu do Oriente com uma exposição sobre Ópera chinesa e há outras mostras que têm sido feitas, mas a nível académico o estudo é mesmo recente”, declarou.