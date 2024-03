MGM Theater | Ekin Cheng ao vivo no dia 30 de Março

Para celebrar o fim-de-semana da Páscoa, a MGM apresenta Ekin Cheng em concerto no próximo dia 30 de Março. O actor e cantor de Hong Kong terá assim o primeiro concerto do ano em Macau, onde não vão faltar clássicos do cantopop e uma produção visual extravagante

“Para acrescentar às celebrações do fim-de-semana da Páscoa, a MGM apresenta uma surpresa especial para residentes locais e turistas do exterior. A 30 de Março, a MGM em colaboração com Ekin Cheng, o multifacetado talento de cinema, televisão e música, apresenta o espectáculo ‘Together with Ekin Cheng’”.

O concerto da estrela de Hong Kong está marcado para as 20h no MGM Theater, e organização promete um espectáculo electrizante e um reportório icónico, combinado com a “produção extravagante de iluminação do MGM Theater, que irá sem dúvida evocar memórias nostálgicas nos fãs”. Será também o primeiro concerto de 2024 do galã da TVB.

Os bilhetes já estão à venda e custam entre 588 e 1.688 patacas.

Seguindo uma longa linhagem de actores que rentabilizam a popularidade conseguida em novelas e filmes, Ekin Cheng lançou o primeiro disco em 1992, “Don’t Cry”.

Ekin Cheng alcançou um sucesso notável na indústria musical com canções como “Young & Dangerous”, “Why you, not me?”, “The Storm Riders” e “The Legend of Speed”.

“Estas canções não só foram muito apreciadas pelos fãs e ouvintes, como também se entraram na memória colectiva de uma geração. O estilo vocal único de Ekin e a sua presença carismática em palco têm a capacidade de tocar profundamente o público, deixando uma impressão nostálgica duradoura” indica a organização do concerto.

Um currículo imenso

Um dos marcos da carreira de Ekin Cheng foi a participação nos filmes da popular série cinematográfica “Young and Dangerous”, que conta as desventuras de um grupo de jovens membros de tríades de Hong Kong. Apesar das críticas apontadas desde o primeiro filme, em particular acusações de glorificação do crime organizado, “Young and Dangerous” tornou-se num fenómeno de popularidade que levou à produção de seis sequelas e vários filmes paralelos à série.

Começava assim a colaboração com o realizador Andrew Lau, com Ekin Cheng a protagonizar filmes como “The Storm Riders”, “Women From Mars” e “The Avenging Fist”. Entre a vasta filmografia do actor e cantor, destaque para a participação em inúmeras bandas sonoras de filmes que protagonizou.