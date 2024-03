IC | Trocas de livros nos dias 9 e 10 de Março

A Biblioteca Pública do Instituto Cultural (IC) vai realizar, pela primeira, a actividade “Trocar um Livro por Outro” nos dias 9 e 10 de Março (sábado e domingo). No primeiro dia, a troca de livros está marcada para a área de lazer do Edifício Lok Yeung Fa Yuen no Fai Chi Kei e no dia seguinte no Jardim do Mercado de Iao Hon, entre as 12h e as 18h.

O IC refere que a actividade tem como objectivo estimular a promoção de leitura nos bairros comunitários e promover o conceito de “incorporar a leitura na vida quotidiana, esperando aumentar a circulação de recursos de leitura na comunidade”.

Os interessados devem respeitar algumas regras. “Cada residente poderá trocar no máximo de 20 livros durante o evento. Não podem ser trocados revistas, panfletos, livros publicados há 10 anos ou mais, guias para entrar numa escola de grau superior, livros didácticos, catálogos de eventos, livros de pano infantis, anuários publicados não localmente, livros jurídicos, guias de exames, livros de ciência e engenharia publicados há mais de cinco anos, livros informáticos editados há mais de três anos, guias turísticos editados há mais de dois anos, publicações periódicas com conteúdo pornográfico e/ou violento, publicações religiosas, livros sem licença de publicação ou com infracções ao Direito de Autor, livros danificados ou sujos, colecções e páginas incompletas, livros rasgados e livros com mais de cinco exemplares”.

A troca de livros deve ser proporcional, ou seja, quem levar três livros que respeitem as regras, poderá levar para casa três livros.