Concerto | Cigarettes After Sex regressam a Hong Kong em Janeiro

A relação amorosa entre a banda Cigarettes After Sex e Hong Kong vai conhecer um novo episódio no início do próximo ano. A banda de El Paso, Texas, anunciou ontem uma tour mundial que depois de Lisboa passará por Hong Kong a 9 de Janeiro. Um dia antes divulgar as datas dos concertos vindouros, a banda anunciou o lançamento do seu terceiro álbum “X’s”

Um ano e meio depois do último concerto em Hong Kong, os Cigarettes After Sex vão regressar à região vizinha na tour que irá mostrar ao mundo o novo disco da banda texana. O concerto está marcado para o dia 9 de Janeiro no Hall 5 do Asia World-Expo mas os bilhetes ainda não estão à venda. Mas se o passado servir de referência, os ingressos vão desaparecer rapidamente depois de serem colocados à venda.

A boa nova para os muitos fãs da banda surgiu nas redes sociais. “Estamos absolutamente entusiasmados em anunciar que a tour do disco “X’s” arranca a 31 de Agosto. Podem inscrever-se para aceder antecipadamente aos ingressos, com o período de pré-venda a começar a 5 de Março e a venda normal a começar a 8 de Março. Os bilhetes para os concertos na Ásia vão ser postos à venda brevemente. Serão anunciados mais concertos na América do Sul, Médio Oriente e Ásia. Como muito amor e carinho, mal podemos esperar por ver-vos brevemente”, refere a banda na publicação que anuncia as datas da tour.

A última data antes de Hong Kong, para já, é Lisboa com um concerto marcado para o dia 21 de Novembro no Altice Arena. Depois de Hong Kong, a banda segue para Kuala Lumpur para actuar no dia 11 de Janeiro, seguindo-se Manila, Jacarta e Banguecoque nos dias 14, 17 e 21 de Janeiro, respectivamente.

A última vez que a banda de Greg Gonzalez, Jacob Tomsky e Randall Miller actuou na RAEHK foi no dia 10 de Julho do ano passado, num concerto com lotação esgotada no Star Hall do Kowloon Bay International Exhibition and Trade Center, e antes disso em 2018 no alinhamento do Clockenflap Festival.

À terceira é de vez

Os dias que correm são excitantes para os fãs dos Cigarettes After Sex. Não só a banda voltará à estrada, como trará na bagagem um novo disco. “X’s”, o terceiro álbum da discografia de Gonzalez e companhia, será lançado no dia 12 de Julho.

Para antecipar o novo disco, os Cigarettes After Sex adiantaram o single “Tejano Blue”, que indica que a sonoridade da banda mantém-se firme em territórios de melodias suaves, guitarras oníricas depositadas em cima de uma batida leve. Minimalismo à moda dos Cigarettes After Sex, carregado de reverb.

Mais uma vez, o Greg Gonzalez revela a influência dos seminais Cocteau Twins no estilo musical que transpira do novo single, e de toda a discografia da banda (assim como as óbvias influências de Mazzystar). Mas também foi buscar inspiração nas influências latinas que absorveu ao crescer em El Paso, principalmente a Selena a rainha da cumbia texana, uma mistura de música tradicional colombiana com laivos de “old americana”.