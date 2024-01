Orla costeira | Publicado mapa com novos limites

O Governo divulgou ontem o novo mapa da orla costeira da RAEM, com a inclusão do projecto do aterro da Zona C das Novas Zonas Urbanas, concluído em 2022. Segundo um comunicado da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, a delimitação da orla costeira tem por base as delimitações feitas em 2018, bem como outras questões técnicas, ficando definido que a orla costeira da RAEM tem o comprimento de 79,5 quilómetros, existindo um aumento de 2,8 quilómetros em relação ao comprimento publicado em 2018.