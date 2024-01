China-EUA | Wang Yi incentiva ao entendimento mútuo

Em dia de celebração do 45.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês proferiu palavras de paz sublinhando que o bom entendimento entre as duas nações representa um ganho a nível mundial e não só no relacionamento bilateral

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, discursou na sexta-feira sobre os esclarecimentos trazidos pelo desenvolvimento das relações China-EUA, dizendo que a paz é o alicerce mais fundamental dos laços bilaterais.

Wang, que também é membro do Bureau Político do Comité Central do Partido Comunista da China, fez as observações numa recepção comemorativa do 45.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos em Pequim, indica a agência estatal Xinhua.

Wang disse que as relações bilaterais passaram por reviravoltas, o que trouxe lições importantes, acrescentando que “não haver conflito ou confronto” entre os dois grandes países é, por si só, o mais importante dividendo de paz para a humanidade.

Observando que a cooperação é a escolha mais correcta para a China e os Estados Unidos se relacionarem bem, Wang afirmou que a cooperação vencedora é a característica mais essencial dos intercâmbios China-EUA.

Haja respeito

O responsável afirmou também que o alto nível do comércio bilateral e do investimento bilateral reflecte profundamente a estrutura económica altamente complementar dos dois países e sua profunda conexão na cadeia industrial e de suprimentos global. O afastamento e o bloqueio artificiais incorrem em mais perdas do que ganhos.

Wang apresentou ainda várias propostas sobre a implementação do consenso alcançado pelos dois chefes de Estado em São Francisco, acrescenta a Xinhua.

Pediu que ambos os lados se respeitem mutuamente e estabeleçam um entendimento correcto o mais rápido possível, enfatizando que a China não tem a intenção de substituir ou sobrepor-se a ninguém, tampouco de procurar a hegemonia. A China está comprometida com a construção de relações estáveis, saudáveis e sustentáveis entre a China e os EUA com base no respeito mútuo.

Ambos os lados devem defender a coexistência pacífica, especialmente no gerenciamento eficaz das diferenças, disse Wang, expressando oposição às práticas de recorrer ao confronto, à sanção ou ao envolvimento em hegemonia de poder e jogo de soma negativo apenas por causa de diferenças.

Wang disse que ambos os lados devem continuar a fazer pleno uso dos mecanismos restaurados ou estabelecidos nos campos da diplomacia, economia, finanças, comércio e agricultura para promover uma cooperação mutuamente benéfica.

David Meale, encarregado de negócios da Embaixada dos EUA na China, discursou na recepção. O responsável felicitou, em nome do lado americano, o 45.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e os EUA, dizendo que o lado americano está disposto a implementar o consenso alcançado pelos dois chefes de Estado e promover o desenvolvimento estável das relações EUA-China.