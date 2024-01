Fringe | IC aceita trabalhos para exposição até dia 12

Quem estiver interessado em apresentar trabalhos artísticos na “Exposição de Arte para Todos” pode submetê-los até esta sexta-feira junto do Instituto Cultural (IC). De frisar que esta mostra integra-se no cartaz da 22.ª edição do Festival Fringe da Cidade de Macau, que decorre entre os dias 17 e 28 deste mês, sendo que a “Exposição de Arte para Todos” estará patente ao público entre os dias 17 e 22 de Janeiro na antiga Fábrica de Panchões Iec Long e de 23 a 28 de Janeiro no Parque Urbano da Areia Preta, perto do Centro de Saúde.

O festival Fringe apresenta este ano um total de 17 espectáculos e uma série de actividades do Festival Extra. Esta exposição pretende dar resposta ao mote “Todos ao redor da Cidade, os nossos palcos, os nossos espectadores, os nossos artistas”. Além de poderem submeter os seus trabalhos junto do IC, os interessados podem ainda criar as suas obras artísticas nos dois locais de exposição. Segundo uma nota do IC, nos locais da exposição haverá “uma zona criativa para permitir que o público possa manifestar o seu potencial criativo de forma improvisada, promovendo a ideia de que todos podem ser artistas”.

Destaque ainda para a realização, nos dias 13 e 14 deste mês, de três sessões da iniciativa “Workshops Criativos para Todos”, nomeadamente o “Workshop Criativo de Plasticina para Crianças”, “Workshop Criativo de Carpintaria para Famílias” e o “Workshop Criativo de Electrónica”. Os trabalhos produzidos nos workshops podem ser expostos na “Exposição de Arte para Todos”.