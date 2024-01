Casinos | Carteiristas roubam 119 mil dólares

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de três membros de um grupo de carteiristas do Interior que terá roubado cerca de 119 mil dólares de Hong Kong em vários casinos locais. Além disso, as autoridades estão à procura de outros quatro homens, que se suspeita também fazer parte do grupo de carteiristas.

Os detidos têm entre 47 e 49 anos de idade. Os polícias foram alertados para a situação, por três indivíduos do Interior, em Novembro do ano passado que apresentaram queixa junto das autoridades.

Segundo os relatos apresentados pelos queixosos, quando entravam nos edifícios dos casinos, sofriam encontrões e os carteiristas aproveitavam para subtrair os bens às vítimas. Em relação às queixas apresentadas, as perdas das vítimas variaram entre 33 mil e 46 mil dólares de Hong Kong, sendo o total de 119 mil dólares de Hong Kong.

Quando observou as imagens de videovigilância e os momentos do crime, a PJ chegou à conclusão de que os sete homens trabalhavam em equipa, com uma divisão clara das tarefas. Enquanto parte dos membros era responsável pelos encontrões, outros colocavam-se em posições estratégicas, para evitar que os roubos fossem detectados por outras pessoas nas zonas onde aconteciam os ataques, havendo ainda quem ficasse responsável por levar os bens da zona.