As correctoras Nomura e Sanford C. Bernstein Ltd. estimam que Novembro será o mês de 2019 com maiores quebras nas receitas dos casinos de Macau devido ao pessimismo dos consumidores chineses provocados por factores macroeconómicos.

“Os protestos em Hong Kong podem ter causado problemas nos transportes e nas visitas para Hong Kong, mas acreditamos que o impacto da turbulência nas receitas será pequeno”, pode-se ler na nota da Sanford Bernstein, citada pelo portal GGRAsia.

Igualmente, indicações de gestores de casinos e analistas de investimento comentaram que a situação na região vizinha tem tido pouco ou nenhum impacto nas receitas.

Os analistas da Nomura estimam que as receitas brutas das concessionárias de jogo sofram quebras entre os 8 e 10 por cento durante o mês de Novembro, quando comparado com o período homólogo em 2018. Por outras palavras, a maior contração mensal de 2019. Até agora, Agosto tinha sido o mês com maiores quebras de receitas, quando foram arrecadadas 24.26 mil milhões de patacas, uma descida de 8,6 por cento em relação a Agosto de 2018.

Em relação aos resultados do corrente mês, os analistas da Nomura destacam as estimativas para as quebras do segmento VIP, algo que reforça a tese de que Hong Kong não está a ter impacto, uma vez que os apostadores que compram pacotes turísticos que englobam as duas regiões administrativas especiais alimentam o mercado de massas.

De acordo com a avaliação dos analistas da Sanford, entre 11 e 17 de Novembro o segmento de massas registou ganhos menores a 10 por cento, enquanto o sector VIP teve quebras mais de 30 por cento em relação ao período homólogo do ano passado.

Jogo da moeda

Na análise da Nomura, durante o mesmo período de sete dias, as receitas do segmento de massas caíram entre 8 e 10 por cento ao ano, enquanto as receitas apuradas pelo sector VIP registaram quebras entre os 31 e 32 por cento. “Prevemos que as receitas brutas para o mês se situem entre 22.5 mil milhões e 23 mil milhões de patacas”, estimam os analistas.

Além do enfraquecimento da economia chinesa, sente-se o efeito de outros factores nas receitas. O continuado declínio de valor da moeda chinesa é outro dos factores com influência. A Sanford Bernstein nota mesmo a correlação histórica entre as receitas do jogo e as taxas cambiais do renminbi, Dólar de Hong Kong e Dólar americano.