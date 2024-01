FRC | Cristina Vinhas expõe novas peças de joalharia

“Quando o Ocidente Encontra o Oriente” é o nome da nova exposição patente na Fundação Rui Cunha (FRC) em que o trabalho da joalheira Cristina Vinhas é protagonista. Trata-se de uma mostra com novas peças de joalharia da profissional ligada à Casa de Portugal em Macau, inspiradas no elemento madeira

A Fundação Rui Cunha apresenta na próxima terça-feira, 9, a partir das 18h30, a exposição de joalharia “When West Meets East” [Quando o Ocidente Encontra o Oriente], da autoria de Cristina Vinhas, joalheira que já realizou diversas exposições em Macau e que é ainda monitora de alguns cursos na Casa de Portugal.

Esta mostra reúne trabalhos da artista inspirados na madeira, um dos cinco elementos da natureza, criados a partir de texturas e formas orgânicas como troncos e pedaços de madeira reclamada ao mar, aqui reutilizados e fundidos com metais nobres que ganham novo significado criativo.

Exibe-se, assim, uma colecção de 12 peças de joalharia em madeira e prata. O conjunto inclui colares, pulseiras, pregadeiras e outros objectos de adorno, cujas formas remetem para imagens livres da natureza, como as montanhas, rios, cascatas, estuários, penhascos e outras referências das terras do Oriente, que têm sido fonte de inspiração para a obra da artista na última década e meia.

Influência chinesa

Citada por um comunicado da FRC, Cristina Vinhas entende que esta exposição “reflecte a marcante influência da cultura chinesa” no seu trabalho. “A representação da paisagem, dos elementos da natureza, continua a ser a minha grande fonte de inspiração, onde vou carregar e revitalizar energias. A influência da natureza, de uma energia masculina por ela emanada que atrai e transforma. Ou o deslumbre representado através do uso da madeira e da prata, e a forma como interpreto essa natureza, combinado com a energia feminina proveniente do instrumento de corda chinês, Erhu, pelo músico Lio Un, é o que proponho visitar”, disse ainda.

A artista fez estas peças depois de realizar uma viagem às montanhas de Lushan, na província de Jiujiang, em Outubro. Destaque ainda para o facto de a inauguração contar com uma pequena apresentação de música tradicional chinesa.

Cristina Vinhas é uma joalheira profissional nascida em Vila do Conde, Portugal. Iniciou a sua carreira em 2003, após terminar o curso no CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria do Ouro e da Relojoaria. Em 2007 mudou-se para Macau e tornou-se formadora e coordenadora das oficinas de joalharia na Casa de Portugal em Macau, que tem apoiado a artista na cedência do atelier para a execução das suas obras de arte. Em paralelo, tem continuado a desenhar e a criar colecções próprias para a indústria portuguesa de joalharia. Além de inúmeras exposições individuais e colectivas, a artista participa regularmente em feiras e festividades para as comunidades locais, onde aproveita a oportunidade para contactar com o público. As suas obras encontram-se também, desde 2010, à venda na loja do Museu de Arte de Macau. A mostra vai estar aberta ao público até ao dia 20 de Janeiro.