FDC | Cheong Kin Hong mantém-se na presidência do Fundo

O mandato de Cheong Kin Hong como presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento da Cultura (FDC) foi renovado pelo período de um ano, de acordo com um despacho publicado ontem no Boletim Oficial. Segundo a informação disponibilizada pelo despacho de Ho Iat Seng, as funções são exercidas a “tempo parcial” com uma remuneração de 62.040 patacas por mês.

Também a comissão de serviços de Chan Ka Io como membro do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, a tempo inteiro, foi renovada pelo período de um ano, a partir de 19 de Janeiro.

As renovações de mandatos no Fundo de Desenvolvimento da Cultura não se ficaram por aqui. No que diz respeito ao Conselho Fiscal, o mandato do presidente Gabriel Tong Io Cheng foi renovado pelo período de um ano. Gabriel Tong foi deputado, nomeado pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, e desempenha as funções de reitor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau.

No que diz respeito aos membros do Conselho de Fiscal do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, também Rebeca Vong, representante da Direcção dos Serviços de Finanças, e Vong Hou Piu viram os respectivos mandatos renovados por um ano, desde 1 de Janeiro.