China | Operações de resgate após sismo na recta final

As autoridades das províncias afectadas pelo terramoto que atingiu o noroeste da China na segunda-feira, provocando a morte de 131 pessoas, disseram ontem que o trabalho de resgate dos sobreviventes está “praticamente terminado”.

As equipas vão agora concentrar-se no tratamento dos feridos e no realojamento dos residentes afectados, após horas de trabalho intenso num frio extremo de 14 graus Celsius negativos, informaram os órgãos locais. O número de mortos no terramoto, que atingiu as províncias de Gansu e Qinghai, ascende a 131, de acordo com a última contagem oficial. Entre as 131 mortes, 113 registaram-se em Gansu e 18 em Qinghai, detalhou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Durante toda a terça-feira, as equipas de salvamento realizaram operações de busca em várias áreas e repararam estradas e infra-estruturas afectadas pelo terramoto. Entre eles encontravam-se bombeiros, membros do exército e civis, que também tentaram deslocar as pessoas afectadas.

Ajudas de custos

Em resposta à catástrofe, as autoridades enviaram material, incluindo 2.600 tendas, 10.400 camas dobráveis, 10.400 colchas e 1.000 conjuntos de fogões.

No entanto, o jornal The Paper noticiou ontem que há “uma grave escassez” de tendas para alojar os desalojados e que as temperaturas frias são “um desafio que está a dificultar os esforços de resgate”. O Governo chinês e o ministério da Gestão de Emergências declararam, na terça-feira, uma resposta de nível II à catástrofe e alocaram 200 milhões de yuan aos esforços de socorro e recuperação.

A este valor juntaram-se 220 milhões de yuans dos ministérios das Finanças, da Agricultura e dos Recursos Hídricos e outros 220 milhões de yuans da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. O Partido Comunista atribuiu também 100 milhões de yuans para reparar as escolas e apoiar os membros da organização.

Paralelamente, o Governo chinês anunciou ontem a atribuição de mais 30 milhões de yuan pelos ministérios das Finanças e dos Transportes para a reparação de estradas e infraestruturas. O terramoto de magnitude 6,2 ocorreu um minuto antes da meia-noite de segunda-feira na fronteira entre as duas províncias, afectando particularmente o condado de Jishisan em Gansu e a cidade de Haidong na vizinha Qinghai.

Este foi o terramoto mais mortífero na China desde o de Agosto de 2014 na província de Yunnan, que matou 617 pessoas, mas muito longe do de 2008 na província de Sichuan, que fez pelo menos 70.000 mortos.