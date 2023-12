Eleições | Recenseamento termina no dia 29

Termina no próximo dia 29 o recenseamento eleitoral para residentes permanentes. Segundo uma nota dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), o recenseamento de novos eleitores deve ser feito até esta data para que possam ficar inscritos nos cadernos, expostos publicamente em Janeiro.

De frisar que no próximo ano decorrem eleições para um novo mandato do Chefe do Executivo e para a escolha dos 400 membros que compõem o colégio que elege este governante, ou seja, a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo.

Para além dos balcões de atendimento do SAFP no Edifício da Administração Pública, na Rua do Campo, os residentes podem ainda recensear-se nos quiosques de auto-atendimento, sendo que dez estão a funcionar 24 horas por dia, nomeadamente a zona de serviços automáticos do Edifício da Administração Pública, o Edifício “Finanças”, na zona da Praia Grande, a Área de Atendimento da DSAT, na Estrada de D. Maria II, o Edifício do Posto Fronteiriço de Macau na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.