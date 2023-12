LAG | Ho Iat Seng apresenta balanço em Pequim

Desde ontem, que o Chefe do Executivo se encontra em Pequim para “para apresentar o balanço do trabalho do Governo” deste ano e apresentar “os principais pontos das Linhas de Acção Governativa” do próximo ano.

O anúncio foi feito através de um comunicado, tendo Ho Iat Seng viajado ontem, acompanhado da chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, Hoi Lai Fong. Durante a ausência de Ho Iat Seng, que se prolonga até amanhã, o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, exerce, interinamente, as funções de Chefe do Executivo.