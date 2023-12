Eleições PS | José Luís Carneiro ganhou em Macau

Pedro Nuno Santos foi eleito este sábado o novo secretário-geral do Partido Socialista (PS) em eleições internas do partido. Em Macau, realizaram-se as eleições por parte da secção do PS no território, tendo o candidato José Luís Carneiro obtido sete votos, enquanto o recém-eleito secretário-geral obteve apenas cinco votos, noticiou a TDM Rádio Macau.

Uma nota da secção do PS enviada à rádio dá conta que a moção “Por Todos. Para Todos”, de José Luís Carneiro, obteve 58 por cento dos votos expressos, enquanto a moção de Pedro Nuno Santos, “Portugal Inteiro”, obteve 42 por cento dos votos. Daniel Adrião concorria também a secretário-geral do PS com a moção “Democracia Plena”, mas em Macau não obteve qualquer voto.

Pedro Nuno Santos foi, durante o Governo de António Costa, ministro das Infra-estruturas e da Habitação entre os anos de 2019 e 2022, tendo estado associado ao polémico caso da indemnização paga a Alexandra Reis, ex-administradora da TAP. Actualmente, era deputado à Assembleia da República.