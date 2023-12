Jogo | Governo diz que regras estão a ser cumpridas

O Governo considera que as concessionárias estão a cumprir os contratos de concessão de exploração do jogo, que entraram em vigor no início do ano. As considerações foram feitas pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), na resposta a uma interpelação do deputado Leong Sun Iok.

“De acordo com o trabalho de inspecção diária, constatou-se que as empresas têm vindo a realizar e implementar diversos planos de investimento de forma ordenada e de acordo com os planos aprovados”, pode ler-se na resposta da DICJ.

Esta é uma avaliação positiva ao “nível da protecção dos trabalhadores, educação e formação, emprego de pessoas com deficiência ou reabilitadas, apoio ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas locais e à diversificação das indústrias locais”.

Além disso, a resposta assinada por Adriano Marques Ho indica que também as responsabilidades ao nível do “apoio à caridade, investigação científica, protecção ambiental, actividades culturais e desportivas, serviços voluntários” estão a ser assumidas, de acordo com os contratos de concessão.

Na resposta, o director da DICJ cita também a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), que promete acompanhar de perto qualquer disputa laboral que seja suscitada e garantir a protecção dos direitos laborais dos residentes contratados pelas concessionárias.