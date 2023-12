Zona norte da China prepara-se para vaga de frio

Regiões do norte da China, incluindo Pequim, estão a preparar-se para uma vaga de frio que deve ser acompanhada por mais quedas de neve fortes e temperaturas negativas extremas, de acordo com os meteorologistas. As autoridades da capital chinesa emitiram alerta laranja para a queda de neve, o segundo mais elevado no sistema de alerta de quatro níveis do país asiático para o mau tempo, sendo o vermelho o mais grave, seguido do laranja, amarelo e azul.

Para a queda de neve, que começou na quarta-feira e se prevê que continue até sexta-feira, são esperadas acumulações de neve de até 20 centímetros, informou ontem a agência noticiosa oficial Xinhua.

A queda e acumulação de neve começou a causar perturbações na cidade, onde escolas e jardins-de-infância foram encerrados. Também os transportes públicos foram afectados. A queda de neve pode ainda causar problemas nos serviços de electricidade, com os especialistas a avisarem as empresas de energia para tomarem medidas para evitar cortes. Para além da capital, a vaga de frio vai afectar outras zonas do país.

A pique

O governo central emitiu ontem um alerta laranja para a maioria das regiões do país devido às baixas temperaturas, o que significa que se espera uma descida média entre 8 e 12 graus Celsius. Nalgumas províncias e regiões, como a Mongólia Interior, Shaanxi, Jilin e Liaoning, as descidas poderão ser superiores a 20 graus Celsius.

As autoridades apelaram aos governos locais para que tomassem medidas de proteção, tais como o fornecimento de roupas quentes e alimentos às pessoas vulneráveis. O Governo pediu também ao público que se agasalhe bem, evite deslocações desnecessárias e se mantenha afastado das estradas e passeios gelados.

O impacto da vaga de frio na China ainda não foi avaliado, mas os especialistas esperam que o tempo provoque perturbações nas viagens e na energia, bem como danos no sector agrícola. As autoridades estão a acompanhar de perto a situação e também intensificaram os serviços de limpeza de estradas e pavimentos para facilitar o tráfego.