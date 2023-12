Nevão leva à suspensão de transportes e aulas em Zhengzhou

A queda de neve durante a noite em grande parte do norte da China provocou ontem o encerramento de estradas e a suspensão das aulas e do transporte ferroviário. Em Zhengzhou, a capital da província de Henan, o alerta vermelho de nevão esteve em vigor até ao meio da manhã e as escolas foram encerradas. O aeroporto de Zhengzhou também esteve encerrado até ao fim da manhã de ontem.

Um total de 134 troços de estradas em 12 províncias, incluindo 95 em auto-estradas, foram encerrados no início da manhã devido à queda de neve e à formação de gelo, informou a televisão estatal CCTV. Vários comboios em duas partes da província de Shanxi foram suspensos.

Foi a primeira queda de neve significativa este ano em grande parte da China, excepto nas zonas montanhosas e no nordeste, perto da fronteira com a Sibéria. Uma fina camada de neve cobriu os telhados e os carros estacionados no centro de Pequim. As estradas estavam ao início da tarde quase todas desimpedidas e os trabalhadores varriam a neve que restava nos passeios.

Cai neve

O Grupo de Transportes Públicos de Pequim informou que 187 carreiras de autocarros foram suspensas ontem de manhã. Algumas linhas de metro acrescentaram mais comboios durante a hora de ponta, indicou a CCTV. Entre as 19:00 de domingo e as 06:00 de segunda-feira, caíram em média 5,1 milímetros de neve na capital chinesa.

As autoridades meteorológicas do país emitiram também um alerta azul para a vaga de frio, o mais baixo em quatro níveis, e ordenaram aos governos locais que tomem precauções. De acordo com a imprensa local, a queda de neve resultou ainda no cancelamento de 59 voos em Pequim durante a manhã de ontem.

A queda de neve provocou um acidente em cadeia numa autoestrada da prefeitura de Xinzhou, na província de Shanxi, que causou pelo menos um morto e seis feridos. No nordeste, na província de Heilongjiang, as temperaturas devem atingir os 30 graus negativos nos próximos dias, indicou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.