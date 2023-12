Fotografia | MAM revela trabalho de Candida Höfer “Olhar Épico”

“Candida Höfer – Olhar Épico” é a nova exposição de fotografia acolhida pelo Museu de Arte de Macau a partir da próxima terça-feira. Esta é a oportunidade para o público admirar 60 imagens da fotógrafa alemã, um dos grandes nomes da fotografia contemporânea

O Instituto Cultural (IC) promove, a partir da próxima terça-feira, 5, uma nova mostra de fotografia acolhida pelo Museu de Arte de Macau (MAM). Trata-se de “Candida Höfer – Olhar Épico”, que revela um total de 60 obras fotográficas da fotógrafa contemporânea “de renome mundial”, aponta o IC em comunicado.

No primeiro andar do MAM poderão ser vistos “trabalhos representativos das últimas duas décadas e alguns dos seus trabalhos mais recentes”, que são uma apresentação “de diferentes tipos de arquitectura cultural ocidental em diferentes períodos”. Desta forma, pretende-se que o público possa “reflectir sobre a forma como estes espaços continuam a moldar e a influenciar a memória colectiva das gerações vindouras”.

Candida Höfer é considerada uma das mais importantes fotógrafas conceptuais da segunda metade do século XX, tendo vencido vários prémios internacionais, incluindo o Prémio de Belas Artes de Colónia, o Prémio de Extraordinária Contribuição para Fotografia dos Sony World Photography Awards e o Prémio Lucie de Mérito em Arquitectura.

Ainda segundo o IC, Höfer é conhecida pelas suas perspectivas ortogonais, ao nível dos olhos, e por fotografar interiores arquitectónicos de espaços públicos desprovidos da presença humana.

Assim, esta mostra “apresenta uma selecção variada de obras da autoria de Höfer criadas ao longo dos últimos 20 anos”, organizando-se em seis temas principais, nomeadamente “Passagens”, “Teatros”, “Museus”, “Bibliotecas”, “Visão do Mundo” e “Obras Inéditas”. A mostra é ainda complementada pela projecção do vídeo intitulado “Espaços Silenciosos”, que se destina a “inspirar os espectadores a reflectir sobre o significado destes espaços que manifestam a fé religiosa, a estética e o espírito cultural”.

Arte do diálogo

Além da mostra propriamente dita, o MAM organiza ainda duas sessões com o público sobre a obra da autora, a decorrer no auditório do museu. Uma das palestras intitulada “Candida Höfer: Diálogo Artístico em Macau”, decorre em inglês no dia 6, quarta-feira, entre as 19h e as 20h. Nesta sessão, a fotógrafa irá apresentar “as ideias criativas e as técnicas fotográficas da artista e os significados das suas obras, através do intercâmbio e diálogo com o crítico de arte Herbert Burkert e os curadores João Ó e Rita Machado”.

Por sua vez, no dia 9 de Dezembro, entre as 16h e as 17h, João Ó e o fotógrafo local Wong Ho Sang apresentam as suas ideias sobre a relação entre fotografia e arquitectura em cantonense e inglês, numa conversa intitulada “Fotografia x Arquitectura: Diálogo sobre o Mundo da Arte de Candida Höfer”. Estas sessões estão sujeitas a lugares limitados e a inscrições na plataforma da “Conta Única de Macau”.

“Candida Höfer: Olhar Épico” pode ser vista no MAM até ao dia 3 de Março do próximo ano, estando disponíveis visitas guiadas em chinês aos sábados, domingos e feriados a partir do dia 16 de Dezembro, sempre às 15h.