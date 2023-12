Obra do arquitecto italiano Oseo Acconci recordada na FRC

Decorre na próxima quarta-feira, pelas 18h30 na Fundação Rui Cunha (FRC), uma sessão de homenagem ao trabalho do arquitecto Oseo Acconci, organizada pelo centro de investigação Docomomo Macau. “Construir o Século XX – Um Italiano em Macau: Oseo Acconci e a sua Arquitectura nas décadas de 1950 e 1960” será apresentada por Jane Lei, doutorada em Belas Artes pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e moderada pelo arquitecto Tiago Rebocho, da Docomomo.

Segundo um comunicado da organização, Jane Lei conduziu um projecto de investigação “inovador” sobre a esquecida história da arte de Macau entre as décadas de 1950 e 1980, centrado em Oseo Acconci e na sua época.

O seu trabalho centra-se em questões cruciais como mudanças urbanas de Macau, a sua história e as comunidades marginalizadas. Lei foi também membro fundador da organização “Stone Commune e do Art Space of Old Ladies House”, conhecido hoje como Ox Warehouse”, ou Armazém do Boi, e tem vindo a exercer funções de curadoria e trabalhos artísticos, sendo actualmente artista freelance. Jane Lei fundou ainda, muito recentemente, a Lighthouse Publishing Co., Ltd., com foco na publicação e distribuição de livros de humanidades e arte.

Períodos “dinâmicos”

A palestra na FRC pretende revelar “as multifacetadas contribuições artísticas de Oseo Acconci”, um artista italiano que chegou a Macau no início do século XX e deixou uma indelével marca na paisagem artística e arquitectónica da cidade. Centrando-se nos períodos mais dinâmicos das décadas de 1950 e 1960, que provaram ser o apogeu da carreira de Acconci, a discussão navega pelos seus papéis como escultor, pintor, arquitecto e empreiteiro, enfatizando a raridade de tal diversidade na história da arte de Macau.

A organização do evento descreve ainda que o legado de Oseo Acconci, que se manifesta num espectro de obras abrangendo esculturas, murais e projectos arquitectónicos, proporcionando um ponto de referência e contexto distintos nos anais da história da arte de Macau. Notavelmente, as suas criações durante a era de desenvolvimento urbano do pós- II Guerra incorporam o espírito de artesanato e inovação, deixando um impacto duradouro na paisagem urbana em evolução.

Apesar do seu papel fundamental em projectos de obras públicas, incluindo estruturas icónicas como a fonte da Praça do Leal Senado, blocos para funcionários públicos e da polícia, juntamente com muitos outros edifícios governamentais, Acconci permanece comparativamente obscurecido nas sombras dos seus contemporâneos. Assim, esta apresentação “procura ressuscitar o seu legado, lançando luz sobre a proeza arquitectónica incorporada nas suas criações e as suas qualidades modernistas, bem como o significado cultural das suas obras”.

Esta palestra visa ainda ressaltar “os desafios de documentar as contribuições de Acconci devido à falta de registos abrangentes e à natureza controversa ou destruída de algumas de suas obras nos últimos anos”.

Ao abordar estas lacunas na narrativa histórica, a apresentação pretende “oferecer uma compreensão matizada da influência de Oseo Acconci no património artístico e arquitectónico de Macau, enriquecendo o discurso sobre a evolução cultural da cidade”, descreve ainda a organização.