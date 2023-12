AMCM | Investimentos dos residentes valorizaram

Nos primeiros seis meses do ano, os investimentos feitos por residentes de Macau valorizaram 6,4 por cento, de acordo com Resultados do Inquérito à Carteira de Investimentos, divulgados ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). A estatística tem em conta os investimentos dos residentes de Macau. Em comparação com o período homólogo a valorização foi de 7,8 por cento.

No final de Junho, e em comparação com o final do ano passado, os investimentos em títulos representativos de capital correspondiam a 334,0 mil milhões de patacas, um acréscimo de 4 por cento, as obrigações a longo prazo totalizavam 658,6 mil milhões, um aumento de 10,4 por cento e as obrigações a curto prazo eram de 80,4 mil milhões de patacas, uma diminuição de 10,9 por cento.

Em termos da distribuição geográfica, a região asiática deteve ainda a maior fatia da carteira de investimentos externos dos residentes de Macau, com 47,2 por cento do total, sendo a restante aplicada principalmente na América do Norte (18,9 por cento), na Europa (15,3 por cento), no Atlântico Norte e Caraíbas (15,2 por cento) e na Oceânia (1,5 por cento).