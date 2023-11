Concerto | Bruno Mars em Macau a 6 de Janeiro

Vencedor de 15 Grammys e nome aclamado da música a nível mundial, Bruno Mars dará um único concerto em Macau a 6 de Janeiro no MGM Cotai, depois de ter esgotado uma série de datas no empreendimento da MGM em Las Vegas. Os bilhetes estão à venda a partir do dia 9 de Dezembro

Bruno Mars, autor dos êxitos “When I Was Your Man” ou “Just the Way You Are” e vencedor de 15 Grammys, dará um único concerto em Macau no próximo dia 6 de Janeiro no terraço do MGM Cotai. Os bilhetes começam a ser vendidos no dia 9 de Dezembro. Segundo um comunicado da MGM, este concerto surge “na sequência dos espectáculos [de Bruno Mars] esgotados no MGM Resorts em Las Vegas”, prometendo “surpreender os locais e os visitantes internacionais”.

O espectáculo apresenta, assim, Bruno Mars como a primeira grande estrela de cariz mundial a actuar em Macau no próximo ano pelas mãos da operadora. “O músico e compositor incrivelmente talentoso está pronto para iluminar Macau com a sua performance espectacular e alta energia”, descreve a concessionária de jogo.

“Famoso pelo seu estilo musical versátil que mistura funk, hip-hop e R&B, [Bruno Mars viu] o seu talento excepcional ser reconhecido e celebrado nas principais cerimónias de entrega de prémios”, além de que “inúmeros críticos de música o aclamaram como o melhor cantor masculino do mundo da música pop”.

Nascido no Havai

Ainda segundo a MGM, “este concerto irá certamente atrair os fãs de todo o mundo para virem a Macau viverem uma nova experiência musical ao ar livre com Bruno Mars”, ficando a promessa de “uma nova experiência musical ao ar livre” e com “uma energia intensa”.

Bruno Mars, nascido em Honolulu, Havai, há 32 anos, com o nome Peter Gene Hernandez, é tido por muitos como um dos novos reis da música pop. O músico mudou-se para Los Angeles, Califórnia, em 2003, com apenas 17 anos, tendo assinado o primeiro contrato com a Motown Records, tendo adoptado então o nome artístico de Bruno Mars.

Logo em 2008 o artista ficou conhecido pelos trabalhos “Long Distance”, uma colaboração com a cantora Brandy, e “Right Round”, de 2009, feito em parceria com o rapper Flo Rida. No ano seguinte, era a vez do músico voar sozinho, tendo editado o primeiro álbum a solo, intitulado “Doo-Wops & Hooligans”, que atingiu o terceiro lugar no ranking da tabela Billboard 200, nos EUA.

Foi deste disco que saiu o grande êxito “Just The Way You Are”, single que ficou na primeira posição da tabela Billboard Hot 100 durante quatro semanas consecutivas. Além dos 15 prémios Grammy conquistados, Bruno Mars foi ainda nomeado 31 vezes. Em 2013, foi um dos nomes em destaque no espectáculo do SuperBowl, bastante aclamado pelo público.