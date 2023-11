Myanmar | 30 mil detidos por fraudes telefónicas

As autoridades chinesas detiveram mais de 30.000 suspeitos de fraudes por telefone em Myanmar (antiga Birmânia), onde alegadamente grupos criminosos se dedicam a enganar cidadãos chineses, informou o ministério da Segurança Pública da China. De acordo com um comunicado do ministério, a polícia chinesa levou a cabo operações conjuntas com as forças de segurança de Myanmar desde setembro e capturou e extraditou milhares de suspeitos de fraude escondidos no norte do país vizinho.

Estas operações desferiram um “duro golpe nas organizações criminosas” que tinham estabelecido bases no norte de Myanmar para tirar partido da regulação pouco rigorosa e do vazio jurídico existente no país.

Nos últimos meses, as burlas com origem no norte de Myanmar têm merecido atenção por parte dos órgãos de comunicação e nas redes sociais chinesas. Entre os suspeitos contam-se alguns dos chefes dos grupos que alegadamente utilizavam telemóveis e computadores para fazer chamadas fraudulentas para vítimas na China. Os suspeitos faziam-se passar por funcionários, agentes da polícia ou pessoal médico e exigiam o pagamento de multas, impostos ou despesas médicas, informou o ministério.

Na semana passada, a junta militar de Myanmar anunciou a detenção de três importantes líderes de grupos criminosos ligados a fraudes informáticas e outros crimes na cidade de Laukkai, perto da fronteira com a China, que eram procurados por Pequim. Laukkai é conhecida por ter casinos e centros onde alegadas vítimas de tráfico de seres humanos são obrigadas a participar em fraudes por telefone.

O ministério da Segurança Pública garantiu que a polícia chinesa vai continuar a “manter uma forte pressão sobre as fraudes telefónicas no estrangeiro” e a “aprofundar a cooperação com Myanmar e outros países vizinhos”, para “erradicar estes crimes” e “proteger os direitos e interesses legítimos dos cidadãos chineses”.