Gaza | MNE promete trabalho para “restabelecer paz”

A China quer trabalhar para “restabelecer a paz” no Médio Oriente, declarou ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, a uma delegação de diplomatas de países árabes ou de população maioritariamente muçulmana. “Vamos trabalhar juntos para acalmar rapidamente a situação em Gaza e restaurar a paz no Médio Oriente o mais rapidamente possível”, disse Wang, no discurso de abertura da reunião em Pequim.

“Uma catástrofe humanitária está a desenrolar-se” na Faixa de Gaza, disse Wang aos ministros dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, Indonésia, Egito, Arábia Saudita e Jordânia, assim como o secretário-geral da Organização de Cooperação Islâmica.

“A situação em Gaza afecta todos os países do mundo, pondo em causa a noção do correcto e do errado e os princípios fundamentais da humanidade”, acrescentou o chefe da diplomacia chinesa. “A comunidade internacional deve agir urgentemente e tomar medidas eficazes para evitar que esta tragédia se espalhe”, acrescentou Wang. “A China sempre estará ao lado da causa justa dos direitos legítimos”, disse o ministro.

O homólogo palestiniano, Riyad al-Maliki, agradeceu o convite para uma reunião que considerou ser “em nome do mundo árabe e islâmico pelos crimes cometidos por Israel em Gaza”. “Para Israel, esta é a guerra derradeira que acaba com todas as guerras (…). Eles querem eliminar todos os palestinianos”, acrescentou o ministro dos negócios estrangeiros da Autoridade Palestiniana, que controla a Cisjordânia, mas não Gaza.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, exigiu “um cessar-fogo imediato”, algo a que a China tinha apelado após o início da guerra no mês passado. Historicamente, Pequim é bastante favorável aos palestinianos e a favor da solução de dois estados para resolver o conflito israelo-palestiniano.