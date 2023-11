Gaza/ONU | 50 mil civis deslocados para o sul em 24 horas

Mais de 50 mil palestinianos deslocaram-se do norte para o sul da Faixa de Gaza entre quarta e quinta-feira, através da única passagem autorizada pelos israelitas aumentando para 72 mil o número de deslocados, de acordo com as Nações Unidas.

O relatório diário do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) indica que pelo quinto dia consecutivo, o Exército de Israel continua a ordenar aos habitantes do norte de Gaza para se dirigirem para o sul do enclave.

Tratam-se ainda “de centenas de milhares de pessoas” que continuam na zona que Israel pretende que se desloquem em direcção ao sul do território através da estrada de Saladino, a principal artéria da região. Segundo a ONU a retirada é cada vez mais numerosa tendo vindo a aumentar nos últimos dias.

“Os combates, os bombardeamentos na estrada continuam, colocando em perigo os deslocados e há testemunhos que indicam a existência de cadáveres junto à via”, refere o relatório diário. A ONU sublinha que a passagem entre o norte e o sul e que atravessa o rio de Gaza continua aberta, mas apenas entre as 10:00 e as 14:00.

A maioria dos deslocados faz o percurso a pé, caminhando “quatro ou cinco quilómetros” sendo que os que viajam de automóvel são obrigados a abandonar as viaturas na rotunda Al Kuwaiti no extremo sul da cidade de Gaza.

O documento da ONU reitera que a situação dos hospitais da parte norte de Gaza, entre os quais o Al Quds, foi obrigado a cancelar todas as cirurgias por falta de combustível. O outro hospital da zona (Al Auda) é o único que oferece serviços de maternidade no norte do enclave, mas dispõe de reservas de combustível apenas para as próximas 30 horas.