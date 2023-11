Trabalhadores presos em túnel que desabou na Índia receberam refeições quentes

Os 41 trabalhadores da construção civil presos num túnel que desabou no norte da Índia há mais de uma semana receberam hoje refeições quentes, enquanto as equipas de resgate continuam a trabalhar num plano alternativo para os retirar.

As refeições – arroz e lentilhas – foram fornecidas através de um tubo de aço de 15,24cm instalado através dos escombros na noite de segunda-feira, disse Deepa Gaur, porta-voz do Governo. Nos últimos nove dias, os trabalhadores sobreviveram com comida seca enviada através de um tubo mais estreito. O oxigénio está a ser fornecido através de um outro tubo. As autoridades divulgaram na terça-feira um vídeo, depois de terem conseguido fazer chegar uma câmara aos trabalhadores.

As imagens mostravam os trabalhadores com os capacetes colocados, movendo-se pelo túnel bloqueado, enquanto comunicavam com as equipas de resgate por ‘walkie-talkies’. As famílias estão cada vez mais preocupadas e frustradas à medida que a operação de resgate se arrasta.

O túnel desabou no estado de Uttarakhand, uma região montanhosa que se revelou um desafio para a máquina de perfuração, que avariou enquanto as equipas de resgate tentavam cavar horizontalmente em direção aos trabalhadores presos.

As vibrações de alta intensidade da máquina também causaram a queda de mais destroços, levando as autoridades a suspender os esforços de resgate. Atualmente, as equipas estão a fazer uma estrada de acesso ao topo da montanha, de onde farão a escavação na vertical.

A perfuração do túnel levará alguns dias e poderão cair detritos durante os trabalhos, segundo disseram as autoridades na segunda-feira. Será necessário escavar 103 metros para alcançar os trabalhadores presos, quase o dobro da distância da perfuração horizontal anteriormente tentada. Contudo, as autoridades disseram que continuariam a escavar horizontalmente, desde a boca do túnel, em direção aos trabalhadores.

Os trabalhadores estão presos desde 12 de novembro, quando um deslizamento de terra fez com que uma parte do túnel de 4,5 quilómetros que estavam a construir desabasse a cerca de 200 metros da entrada.

A região de Uttarakhand é repleta de templos hindus e a construção de rodovias e edifícios tem sido constante para acomodar o fluxo de peregrinos e turistas. O túnel faz parte da estrada para Chardham, um projeto emblemático que abarca um conjutno de quatro locais de peregrinação hindu.