70º Grande Prémio | Luo Kailuo vence Taça GT4 numa corrida perfeita para o Lotus Emira

Luo Kailuo (Lotus Emira) venceu a corrida Taça GT4 – Corrida da Grande Baía, com um tempo de 7m38s375 ao longo de três voltas, naquela que foi uma estreia fantástica em provas internacionais para o Lotus Emira. Para a TORO Racing dificilmente as coisas poderiam ter corrido melhor ao conquistar os dois primeiros lugares do pódio.

Adam Christodoulou (Lotus Emira) foi segundo, numa corrida com pouco mais de quatro voltas, devido ao fim forçado por acidente. Todavia, nos momentos em que foi possível correr houve emoção com o duelo entre os Lotus. Luo ganhava espaço na curva da Melco, mas na zona rápida do circuito via o colega a aproximar-se e até mostrar-se, à procura do espaço para a ultrapassagem que nunca surgiu.

“Tivemos um carro muito bom ao longo de todo o fim-de-semana, e como existe muito respeito entre mim e o Adam, foi possível lutarmos de forma intensa”, afirmou Luo, no final da corrida.

Christodoulou arrancou da pole-position, mas quando chegou à Curva do Hotel Lisboa tinha sido ultrapassado por Luo. Mas, nem tudo foi mau para o inglês, que se viu protegido pela sorte. Na curva do Hotel Lisboa, Han Lichao falhou a travagem, seguiu em frente, e por milímetros não acertou no carro do britânico.

“Na altura da corrida não me apercebi que tinha estado perto de ser atingido por um carro atrás. Mas quando vi o vídeo… Acho que tive muita sorte em não ter sofrido qualquer dano”, comentou Christodoulou. “Espero poder regressar no próximo ano, agora que aprendi que em Macau é melhor começar em segundo lugar na grelha do que em primeiro”, completou.

Em terceiro terminou Alex Liang, ao volante do novo BMW M4 GT4. No final o chinês reconheceu aquilo que foi evidente para todos, apesar dos melhores esforços, o BMW M4 esteve muito longe dos Lotus, que estiveram imbatíveis. “A corrida nunca foi fácil para nós, como não foi o fim-de-semana. Logo na sexta-feira identificámos um problema técnico, que apesar dos nossos melhores esforços não conseguimos resolver”, comentou. “Não era possível competir com os Lotus que estiveram fantásticos todo o fim-de-semana”, frisou.



Alto

Duelo pela liderança

Foi curto, mas bom enquanto durou. Luo Kailuo e Adam Christodoulou proporcionaram um duelo muito divertido em que se notava que nenhum dos pilotos estava em pista para fazer favores ao outro. Apesar da vontade de ganhar, correram de forma limpa, o que nem sempre é fácil.

Baixo

Acidente de Lee Yen-Han

O piloto perdeu o controlo do BMW M4 à saída da Curva D. Maria II, onde não é muito normal, e causou o congestionamento que levou ao fim prematuro da corrida. Zeng Jian Feng também contribuiu para o acidente ao atingir outros pilotos que estavam bloqueados pela viatura de Lee. Os líquidos derramados na pista complicaram as operações de limpeza.