70º Grande Prémio | Darryl O’Yang controlou Taça GT3 Corrida da Grande Baía e conseguiu terceira vitória “caseira”

Com uma corrida tranquila, Darryl O’Young (Mercedes AMG GT3) conquistou a Taça GT3 Corrida da Grande Baía, naquela que foi a sua terceira vitória com carros GT no Circuito da Guia, onde diz correr em casa. O piloto de Hong Kong superou Ling Kang (Lamborghini GT3 EVO) e Chang Chien-Shang (Mercedes AMG GT3)

O’Young arrancou da pole-position e teve de suar nos metros iniciais, para se manter à frente de Ling. Contudo, depois de chegar à Curva do Lisboa na frente, limitou-se a gerir, também com ajuda do safety car, que entrou em pista devido ao acidente de Andrian D’Silva.

“O arranque é a parte mais importante da corrida. Só que o Ling Kang também arrancou muito bem, por isso, no início, na primeira curva, lutámos muito pela posição. Só que tudo correu bem e fiquei na frente”, afirmou o piloto, sobre aquele que considerou o momento mais importante da prova.

O segundo momento marcante da corrida aconteceu após o acidente que fez o safety car entrar em pista, onde ficou por algumas voltas. Nessa altura, Darryl O’Young preparava-se para estar novamente sob pressão de Ling no recomeço da corrida. Contudo, nesse momento-chave, o piloto do Interior cometeu um erro na Curva Melco, saiu largo e bateu ligeiramente na barreira.

Ling continuou em prova, mas a tarefa do piloto de Hong Kong ficou facilitada, porque lhe permitiu gerir a distância até ao final e somar a terceira vitória “em casa”. “Para mim, quando corro em Macau sinto sempre que estou a correr em casa, também porque Hong Kong não tem um circuito e me sinto sempre bem aqui. Fico muito feliz com esta vitória em Macau”, sublinhou O’Young.

Por sua vez, no final, Ling Kang mostrou-se desiludido com o erro que lhe custou a possibilidade de lutar até ao final pelo lugar mais alto do pódio.

“Quando o safety car saiu de pista os pneus ainda estavam frios. Só que eu sabia que aqueles momentos eram fundamentais para me aproximar do Darryl e poder lutar pela vitória”, começou por explicar o piloto do Lamborghini. “Travei demasiado tarde para a curva da Melco, saí um pouco em frente e tive sorte por conseguir fazer a curva. Infelizmente não evitei bater na barreira e perder cerca de dois segundos, um atraso que nunca mais recuperei”, acrescentou.

Sem acompanhar o ritmo dos pilotos da frente, mas não deixando de fazer uma boa prova, em terceiro lugar terminou Chang Chien-Shang. Também no final, o piloto mostrou-se muito satisfeito com o resultado alcançado, naquela que foi a sétima participação em provas no Circuito da Guia.

Alto

Espírito combativo de Ling Kang

Ling Kang cometeu um erro, quando não devia ter falhado. Mas o piloto do Lamborghini GT3 EVO nunca desistiu e lutou até ao fim, para tentar encurtar a distância para a frente e aproveitar qualquer erro ou problema técnico que surgisse. No final levou para casa a taça do segundo lugar, e, não sendo o resultado que pretendia, é um registo bastante meritório.

Baixo

Poucos pilotos

Com 17 inscritos, e 15 concorrentes a arrancarem para a prova de ontem, não se pode dizer que a lista fosse má. No entanto, em relação às outras provas, quase todas com mais de 20 inscritos, a prova de GT3 teve menos participantes, e talvez por isso tenha sido menos intensa. No final, apenas 13 participantes chegaram ao fim.

Posição Piloto Carro Tempo

1.º Darryl O’Young Mercedes AMG GT3 23m09s777

2.º Ling Kang Lamborghini GT3 EVO a 0s910

3.º Chang Chien-Shang Mercedes AMG GT3 a 11s834

Mais de 45 mil espectadores em dois dias

Ao longo dos primeiros dois dias da 70.ª edição do Grande Prémio de Macau 46 mil pessoas passaram pelas bancadas do circuito da Guia, de acordo com a informação oficial. No sábado, a assistência foi de 18 mil pessoas, e no segundo dia, ontem, houve mais 28 mil pessoas no Circuito a Guia, o que contribuiu para um total de 46 mil.