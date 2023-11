Pelo menos 40 trabalhadores soterrados em túnel em construção no norte da Índia

Pelo menos quarenta trabalhadores ficaram soterrados quando um túnel rodoviário em construção no norte da Índia se desmoronou hoje, anunciou um funcionário dos serviços de socorro. “Cerca de 200 metros do túnel desmoronaram”, disse à agência francesa de notícias France-Presse, Durgesh Rathodi, um funcionário dos serviços de salvamento, a partir do local, no estado de Uttarakhand.

“No interior ainda estão presos 40 ou 41 trabalhadores. O oxigénio está a ser fornecido através dos escombros, mas estão a cair mais escombros à medida que os socorristas tentam remover a obstrução”, acrescentou. A derrocada ocorreu na madrugada de domingo, na região dos Himalaias, quando um grupo de trabalhadores abandonava o estaleiro e chegava uma equipa de substituição.

O túnel de 4,5 km de comprimento está a ser construído entre Silkyara e Dandalgaon para ligar os dois importantes santuários hindus de Uttarkashi e Yamnotri. As fotografias divulgadas pelas equipas de salvamento mostram enormes blocos de betão a bloquear o túnel, com barras de metal retorcidas no telhado a sobressair dos escombros.

“Rezem a Deus para que os trabalhadores presos no túnel saiam em segurança”, escreveu o primeiro-ministro de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, na rede social X (antigo Twitter).