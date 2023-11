SJM e Galaxy com eventos alusivos ao Grande Prémio

Começa hoje a 70.ª edição do Grande Prémio de Macau (GPM) e as operadoras de jogo decidiram associar-se ao grande evento desportivo de Macau e da Ásia apostando em diversos eventos que convidam os turistas e curiosos a desfrutar de uma experiência mais próxima das corridas.

Uma das operadoras que apresenta eventos sobre o GPM é a Galaxy, sendo que até ao dia 19 deste mês, último dia de competições, os visitantes podem conhecer de perto a “história, a glória e a inovação” da equipa de F1 da Oracle Red Bull Racing na loja pop-up “Oracle Red Bull Racing Pop-Up” localizada no Galaxy Macau. Segundo um comunicado, os visitantes poderão “participar numa variedade de experiências de corrida” com toda a emoção e realidade, incluindo o “Red Bull Pit Stop Challenge” inaugural em Macau, onde os participantes podem correr contra o relógio para mudar os pneus de um carro de fórmula 1, utilizando as ferramentas autênticas da equipa usadas nas boxes. Existem ainda simuladores das corridas no Circuito da Guia. Por sua vez, no Crystal Lobby do Galaxy Macau haverá ainda uma exposição, até dia 30 deste mês, de uma série de modelos de edição limitada da marca de automóveis de luxo Bentley.

O Star World Hotel estabeleceu também uma parceria com a Associação de Promoção e Desenvolvimento do Circuito da Guia de Macau, apresentando a série Porsche 911 Carrera GTS na entrada VIP do hotel até ao dia 19 deste mês.

Corridas à mesa

Se a Galaxy promete apresentar ainda menus especiais e bebidas alusivas ao Grande Prémio nos seus bares e restaurantes, também o restaurante de comida portuguesa “Mesa by José Avillez”, situado no Grand Lisboa Palace, no Cotai, da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), apresenta um menu especial até domingo e depois no fim-de-semana seguinte, de 16 a 19 de Novembro, quando o evento chega ao fim.

Segundo um comunicado da SJM, os visitantes poderão desfrutar de uma selecção de cocktails especiais, sempre com o tema do Grande Prémio, criados pelo principal mixologista do resort, Frederick Ma. Além disso, Lorenzo Antinori, vencedor do prémio “Time Out Bartender of the Year de 2020”, estará no restaurante hoje onde criará três cocktails intitulados “Dangerous Corner”, “Champion” e “High Speed”.

Também no Grand Lisboa Palace haverá, até 29 de Fevereiro do próximo ano, a Zona de Jogos Desportivos “Sportopia”, em que, com recurso à realidade virtual, se apresentam corridas de automóveis, ciclismo, ténis e outros jogos desportivos. A zona de jogo está aberta das 11h00 às 20h00 e as fichas de jogo podem ser trocadas gratuitamente.

A SJM apostou também na criação de uma exposição temática sobre o Grande Prémio, onde será mostrado, em frente à Loja de Presentes do resort, o equipamento de corrida dos melhores pilotos de fórmula 3. A mostra decorre até ao dia 30 deste mês e visa “enriquecer ainda mais a cultura do Grande Prémio e celebrar as alegrias das corridas com visitantes de todo o mundo”.