Salão de Outono | Pintura, fotografia e instalação para ver a partir de domingo

Está de regresso mais uma edição do Salão de Outono, organizado em conjunto com a AFA – Art for All Society, e Fundação Oriente. A partir deste domingo, e até ao dia 26 deste mês, o público poderá ver, na Casa Garden, 92 trabalhos de variados géneros artísticos, que vão desde a fotografia, à pintura ou instalação. O “Prémio de Arte da Fundação Oriente” será conhecido dia 11

Há 14 anos que Macau acolhe o Salão de Outono, exposição que revela o que de melhor se faz em termos artísticos a nível local. A nova edição do Salão de Outono, organizada pela AFA – Art for All Society e Fundação Oriente, apresenta um total de 92 peças seleccionadas de 45 artistas, tendo sido recebidos 120 trabalhos.

Esta mostra tem por objectivo “estabelecer uma plataforma entre os artistas de Macau e o público”, tendo curadoria de Alice Kok, também ela artista e uma das fundadoras da AFA.

Segundo um comunicado da organização, as obras seleccionadas representam “a actual vitalidade da criação artística local, com um terço das obras centradas em representações figurativas em meios tradicionais como a pintura a óleo, aguarela, tinta e cerâmica”. Enquanto isso, o outro terço das obras “é mais abstracto, mais uma vez com uma forte incidência na pintura”. Destaque ainda para a presença de obras num formato digital, como a fotografia, a ilustração digital, a modelação 3D vídeo e instalação. Outra característica desta mostra é a diversidade, pois os artistas participantes “são desde estudantes universitários de arte a artistas emergentes”.

Exemplo disso é a participação de Francisco Ricarte, arquitecto e fotógrafo, que participa com a imagem “Into The Palace”, enquanto Wu Hao Zheng apresenta um conjunto de quatro fotografias intitulado “The Realm of Oyster”. Destaque ainda para a colaboração de Leong Hio Sam, com a pintura “Sleeplesse City Macau” ou ainda a instalação, com recurso a luzes LED, de Tong Chi Fong, um trabalho intitulado “Life”.

Participam ainda nomes de artistas, com níveis de experiência diferentes, como é o caso de Ada Zhang, Celeste C. da Luz, Gui Jesus Carvalho Freitas da Silva, José Nyögeri, ou Nicholas Mok.

Novos talentos

Apesar da exposição poder ser visitada já a partir deste domingo, a cerimónia de inauguração acontece dia 11, dia em que também será conhecido o vencedor do “Prémio de Arte da Fundação Oriente”, que visa “incentivar a criação de jovens artistas” de Macau. O vencedor irá receber um prémio nunca inferior a 40 mil patacas e a oportunidade de realizar, em Portugal, uma residência artística na sede da Fundação Oriente, em Lisboa.

A primeira edição deste prémio decorreu em 2012 e foi ganha pelo artista Lai Sio Kit, que desde então tem protagonizado diversas exposições, a título individual ou colectivo, no território. Lai Sio Kit, que estudou na Academia de Belas Artes em Pequim, garantiu o prémio com a obra “The Secret Gardens” (óleo sobre tela).