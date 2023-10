Ponte do Delta | 36 milhões de passagens fronteiriças em cinco anos

Cinco anos depois da sua inauguração, a Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau aproximou três territórios, proporcionou 36 milhões de passagens fronteiriças, e a travessia de 7,5 milhões de veículos. Até ao fim de Setembro, o total de bens importados e exportados através de Zhuhai pela ponte foi de mais de 718 mil milhões de yuans

Desde que foi inaugurada, a 23 de Outubro de 2018, a circulação na Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau (ou Ponte do Delta) tem aumentado, atingindo na actualidade o maior volume de tráfego, muito por culpa das políticas que permitem a circulação de veículos com matrículas das regiões administrativas especiais na província de Guangdong.

Em jeito de balanço, e de celebração do quinto aniversário da inauguração da maior ponte marítima do mundo, o Diário do Povo publicou ontem um artigo a apontar que, desde a abertura, a ponte facilitou 36 milhões de passagens fronteiriças e 7,5 milhões de travessias de veículos. Importa salientar, que mais de metade do tempo desde que foi inaugurada, a Ponte do Delta conheceu pouco tráfego devido à pandemia que eliminou as passagens transfronteiriças durante três anos.

Ao longo deste ano, passaram na ponte 2,35 milhões de veículos. Tendo em conta que a larga maioria das travessias são realizadas por autocarros, é indicado pelo Diário do Povo que mais de 7 milhões das viagens foram feitas por residentes de Macau e Hong Kong. Durante os feriados da Semana Dourada, foram registadas mais de meio milhão de travessias.

Até ao final de Setembro, o volume total de bens importados e exportados que saíram do Interior da China por Zhuhai e que usou a ponte chegou aos 718,75 mil milhões de yuans. Nos últimos cinco anos, a Ponte do Delta foi instrumental no aumento das trocas comerciais, passando o comércio a abranger 230 países e regiões, face a 105 em 2018.

Abraço pelo mar

Enquanto símbolo físico que materializa o conceito do projecto da Grande Baía, a Ponte do Delta é apontada pelas autoridades do Interior da China, Macau e Hong Kong como um ponto fulcral no fluxo de pessoas, capital e mercadorias.

No dia do quinto aniversário da ponte, o Diário do Povo ouviu algumas pessoas que por lá passam. Às 08h, Su Guiping, um guia turístico com 38 turistas da província de Hubei a seu cargo, preparava-se para atravessar a ponte em direcção a Hong Kong para começar uma visita de quatro dias às regiões administrativas especiais. “Muitos turistas querem ver a ponte”, afirmou o guia.

Na manhã de 20 de Outubro, o posto fronteiriço do lado de Zhuhai acumulava uma fila de camiões de mercadorias com destino a Hong Kong. Um dos veículos pesados pertencia à empresa de Zhuhai Haimiao Aquaculture Import and Export, que fornece pescado fresco. O gestor da empresa, Weng Xipeng, indicou que a abertura da ponte permite a chegada à meia-noite a Hong Kong de peixe apanhado à tarde, que chega à mesa dos consumidores no dia seguinte. “A nossa eficiência melhorou significativamente e o produto chega ao consumidor mais fresco”, indicou.

Com 400 mil toneladas de ferro, espalhados ao longo de 55 quilómetros de estrada, quase sete quilómetros em túneis subaquáticos, a Ponte do Delta permite a ligação entre Zhuhai e Macau a Hong Kong em 45 minutos.