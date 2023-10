DST | Visitantes internacionais são 5% do total de turistas

Apesar do fim das medidas isolamento internacional e das campanhas para atrair visitantes estrangeiros, o número de turistas provenientes de destinos internacionais ainda não recuperou para os níveis pré-pandemia.

O cenário foi reconhecido pela directora dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, que foi citada pelo canal chinês da Rádio Macau. Segundo a responsável pela pasta do turismo, desde Junho que o território recebe cerca de 120 mil turistas internacionais todos os meses, o que corresponde a cerca de cinco por cento de todas as entradas de visitantes. No entanto, o número é cerca de metade do que acontecia antes da pandemia, quando os visitantes eram cerca de 10 por cento de todos os turistas.

Apesar da diferença, Maria Helena de Senna Fernandes mostrou-se confiante na recuperação e apontou que “a nível global” o tráfego de passageiros ainda está em recuperação e que as ligações áreas estão longe da disponibilidade pré-pandémica.

A dirigente também concluiu que, até agora, a recuperação do turismo de Macau tem sido “boa” e que a DST está empenhada em desenvolver mais produtos turísticos, para que os estrangeiros visitem as cidades da Grande Baía, com a entrada através de Macau ou Hong Kong. Este é um produto para excursões vindas de fora ao abrigo de um programa que permite circular com um visto de seis dias nas cidades da Grande Baía.