Zona A | Onze propostas para a construção de casas

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas recebeu 11 propostas para no concurso público de Empreitada de Concepção e Construção de Habitação Pública no Lote B12 da Nova Zona de Aterro A. De acordo com a informação oficial, a obra deve começar entre Janeiro e Março do próximo ano e todas as propostas foram admitidas.

Os preços apresentados variam entre 959 milhões de patacas e mais de 972 milhões de patacas, com os prazo globais de concepção e construção propostos a variarem entre 1.035 dias de trabalho e 1.036 dias de trabalho.

O empreendimento tem uma área de implantação de 7.392 metros quadrados, o qual incluirá, a construção de cerca 805 fracções habitacionais, um parque de estacionamento público e de instalações comerciais e sociais.

Segundo as Obras Públicas, no empreendimento serão utilizados os elementos pré-fabricados e cofragens metálicas para a construção e foi solicitado ao empreiteiro que adquira betão na fábrica de betão estabelecida na Zona A, “de modo a aliviar a pressão de trânsito causada pela circulação dos veículos”.