DST | Governo acompanha situação em Israel

Apesar de até ontem não ter recebido qualquer pedido de informação ou assistência, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) emitiu um comunicado a afirmar que “mantém-se atenta à situação em Israel e na Palestina”.

“Em simultâneo, a DST está em contacto com o Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na Região Administrativa Especial de Macau e com os operadores turísticos, e a acompanhar o desenvolvimento da situação”, foi esclarecido.

No sábado, o grupo radical Hamas atacou Israel, num ataque surpresa, que causou mais de 300 mortos, com o disparo de milhares de mísseis e a invasão de território israelita. Além disso, houve vários reféns levados para Gaza. Como consequência, as forças israelitas bombardearam alvos do Hamas em Gaza no sábado, causando a morte de mais de 200 pessoas.