Tufão | “Koinu” leva ao cancelamento de eventos e serviços

A passagem do tufão “Koinu” por Macau originou uma série de eventos e serviços cancelados dado ter sido içado, ontem às 16h30, o sinal 8 de tempestade tropical. Entre os eventos cancelados destaque para as duas sessões da ópera “O Barbeiro de Sevilha”, que integra o cartaz do XXXV Festival Internacional de Música de Macau, e que estavam agendadas para as 15 e 20h de ontem. Segundo uma nota do Instituto Cultural, o valor dos bilhetes poderá ser reembolsado posteriormente.

Além do encerramento das salas de máquinas de jogo “Mocha” Kuong Fat e no Porto Interior, foi ainda cancelada a actividade “Prestar atenção à pressão arterial e cuidar do coração”, que se iria realizar no Centro de Saúde da Areia Preta. Será comunicada outra data posteriormente.

A passagem do tufão “Koinu” pelo território obrigou ainda à suspensão de todas as aulas e actividades extracurriculares dos ensinos infantil, primário, secundário e especial. Foram também canceladas todas as visitas e demais serviços ao público do Estabelecimento Prisional de Coloane, do Instituto de Menores e do Centro de Atendimento e Informação da Direcção dos Serviços Correccionais.

Relativamente ao trânsito, as últimas partidas das carreiras diurnas de autocarros começaram às 16h, enquanto as últimas partidas da Linha da Taipa do Metro Ligeiro começaram logo às 15h30. As carreiras nocturnas de autocarros, o serviço dos táxis especiais, os autocarros de ligação dos postos fronteiriços da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e os autocarros shuttle para o Aeroporto Internacional de Hong Kong foram também suspensos.

Foram ainda disponibilizados mais de quatro mil lugares de estacionamento para uso público, a título gratuito, por parte das operadoras de jogo enquanto esteve içado o sinal de tempestade.