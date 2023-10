“Koinu” | Possibilidade “moderada” de sinal 3 esta madrugada

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) consideram “moderada” a possibilidade de vir a ser içado o sinal 3 de tempestade tropical amanhã, ou seja, entre a madrugada e a manhã de sábado, devido à deslocação do tufão “Koinu” em direcção à costa leste de Guangdong.

Prevê-se que o “Koinu”, “durante o fim-de-semana e início da próxima semana, se desloque ainda mais para oeste, perto da foz do Rio das Pérolas”. Contudo, “é esperado que o sistema enfraqueça progressivamente, devido à influência de uma monção de nordeste”.

Os SMG apontam que o “enfraquecimento do sistema tropical pode ser lento, havendo a hipótese de se aproximar mais do Estuário do Rio das Pérolas, uma vez que, ainda existem incertezas quanto à sua intensidade e trajectória”. O sinal 1 de tempestade está içado desde ontem, esperando-se hoje tempo quente, assim como aguaceiros e vento para os próximos dias.