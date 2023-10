Judiciária de Macau detém directora de segundo maior jornal chinês do território

A Polícia Judiciária (PJ) disse no passado dia 29 ter detido a directora e proprietária do diário Hou Kong, o segundo mais popular jornal chinês de Macau, Bobo Ng. “O caso não tem nada a ver com a carreira nos meios de comunicação social”, indicou a PJ, em comunicado, acrescentando que a empresária ficou em prisão preventiva.

“O caso ainda está a ser investigado e será anunciado em devido tempo, de acordo com a lei”, salientou a PJ. O seminário Plataforma avançou que a detenção está “relacionada com suspeitas de fraude financeira”, citando “fontes conhecedoras do processo”.

Por seu lado, a TDM-Rádio Macau avançou, citando fontes não identificadas, que o caso envolve ainda outros detidos, nomeadamente dois quadros superiores de um banco local e outra empresária, também em prisão preventiva. Bobo Ng dirige desde 2022 o diário Hou Kong Daily, que foi formalmente criado em março de 2008.