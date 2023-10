Semana dourada | Visitantes diários atingem segundo valor mais elevado de sempre

Ao longo dos últimos seis dias, que incluem a Semana Dourada, mais de 700 mil visitantes entraram em Macau, de acordo com as estatísticas oficiais disponibilizadas pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública. Esta é uma média de quase 125 mil turistas diários, contabilizada até ontem às 17h, o que significa que o número foi superior.

Antes do início dos feriados para celebrar o dia do estabelecimento da República Popular da China, a directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, antevia que o número de visitantes ia ultrapassar os 100 mil turistas diárias.

Na prática, a previsão mostrou-se quase sempre acertada, principalmente com o início do fim-de-semana. Logo na sexta-feira entraram no território 87.983 visitantes.

No entanto, o pico do número de visitantes foi atingido no sábado, quando quase 159 mil visitantes entraram no território, naquele que foi o segundo maior registo de entradas desde que há estatísticas.

Num comunicado, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que 604.661 pessoas atravessaram as fronteiras no sábado – ultrapassando pelo segundo dia consecutivo a fasquia do meio milhão –, incluindo a entrada de 158.633 turistas.

Recorde de 2019

Actualmente, o recorde de visitantes diários é de 161.200, um registo atingido a 2 de Outubro de 2019, antes do início da pandemia de covid-19, que levou ao isolamento de Macau em relação ao resto do mundo. No domingo, segunda-feira e terça-feira os número de turistas ficou sempre acima de 100 mil, com valores de 149.940, 133.359 e 124.552, respectivamente.

Como consequência do elevado número de pessoas, o CPSP teve de accionar em algumas situações o plano de controlo de multidões junto às Ruínas de São Paulo, a zona turística mais popular de Macau, como aconteceu no sábado.

Ontem o número de visitantes registou uma ligeira quebra face aos dias anteriores, mas até às 17h tinham entrado no território 94.959 turistas, o que significa que o número poderia ficar novamente acima dos 100 mil visitantes num só dia.