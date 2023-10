Empreendedorismo | Concurso “929 Challenge” até dia 28

Arrancou na segunda-feira o concurso de empreendedorismo “929 Challenge”, dedicado a startups ou projectos empresariais liderados por jovens universitários, e que chega ao fim a 28 de Outubro. O concurso, co-organizado pelo Fórum Macau, atraiu 270 projectos de startups e empresas, 1320 participantes distribuídos em 267 equipas.

O “929 Challenge” inclui a fase de “bootcamp”, com a constituição de equipas e definição das primeiras ideias empresariais, sessões de ‘networking” e palestras com vários oradores dos países de língua portuguesa.

O programa inclui ainda a fase “pitch”, com as equipas e projectos a serem avaliados por um júri. Os melhores podem obter financiamento. As três melhores equipas vencedoras receberão um prémio de 30 mil patacas, numa parceria com o grupo Alibaba, existindo um total de 180 mil patacas em prémios monetários. O principal objectivo do “929 Challenge” é potenciar o empreendedorismo jovem entre a China, Macau e os países de língua portuguesa.