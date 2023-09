Von der Leyen critica concorrência de empresas chinesas “fortemente subsidiadas” na UE

A Comissária Europeia criticou os subsídios estatais das empresas chinesas. Na resposta, a China chama atenção para o mesmo “pecado” em toda a Europa

A presidente da Comissão Europeia criticou ontem a concorrência de “actores estrangeiros fortemente subsidiados” na União Europeia (UE), numa alusão aos carros eléctricos chineses vendidos mais baratos que os europeus, prometendo acabar com “práticas desleais”. “No que respeita à concorrência desleal, as nossas empresas europeias enfrentam com demasiada frequência a concorrência de atores estrangeiros fortemente subsidiados. Pensemos na indústria automóvel. […], mas ao mesmo tempo os mercados mundiais são inundados por carros elétricos chineses baratos e o seu preço é mantido artificialmente baixo graças a enormes subsídios estatais”, declarou Ursula von der Leyen.

Intervindo na Cimeira sobre o Pacto Ecológico europeu, na capital checa, em Praga, a líder do executivo comunitário justificou que, por essa razão, a UE está a avançar com a investigação contra os subsídios aos veículos eléctricos provenientes da China, anunciada em meados deste mês. “As empresas europeias estarão sempre prontas para a verdadeira concorrência – a concorrência em termos de custo-eficácia e qualidade -, mas esta tem de ser justa e nós protegeremos as empresas europeias da concorrência desleal”, prometeu.

Estas declarações de Ursula von der Leyen surgem quando termina a viagem do vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta do Comércio, Valdis Dombrovskis, à China, ocasião na qual o responsável pediu cooperação a Pequim na investigação aberta por Bruxelas sobre subvenções chinesas, alegadamente ilegais, ao sector dos carros eléctricos, de acordo com fontes europeias.

Telhados de vidro

Sobre a investigação anti-subsídios da UE a propósito dos veículos eléctricos chineses, numa conferência de imprensa, Mao Ning, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, disse que “a China se opõe a todas as formas de protecionismo comercial e que as acções relevantes da UE não são conducentes à estabilidade da indústria automóvel global e das cadeias de abastecimento e não são do interesse de ninguém”. Mao instou a UE a criar um ambiente de mercado “justo, não discriminatório e previsível” para o desenvolvimento comum das indústrias chinesa e europeia de veículos eléctricos e a opor-se conjuntamente ao protecionismo comercial.

Cui Hongjian, professor na Beijing Foreign Studies University, salientou que, na perspectiva chinesa, a UE tomou nos últimos anos uma série de medidas de natureza proteccionista nos domínios do investimento, do comércio e das indústrias. “Todas estas questões têm de ser abordadas com urgência… a UE não pode adoptar uma atitude de culpar a China por todos os problemas”, afirmou ao Global Times.

“A investigação sobre os veículos eléctricos chineses não é a única medida proteccionista tomada pela UE. Na semana passada, entrou oficialmente em vigor a Lei Europeia dos Chips da UE, que implica subsídios maciços para reforçar a indústria de chips europeia. Em junho, a UE lançou a Estratégia Europeia de Segurança Económica, essencialmente um passo para “reduzir os riscos”, e afirmou que os fornecedores chineses de 5G, Huawei e ZTE, representam “riscos materialmente mais elevados do que outros fornecedores de 5G”. Sob esta retórica, alguns países da UE estão alegadamente a tomar medidas para excluir a Huawei e a ZTE, sendo a mais recente a Alemanha, o que provocou uma resposta dura da China e até da comunidade empresarial alemã”, concluiu Cui.

Outros observadores chineses afirmam que tais medidas, incluindo a mais recente investigação sobre os veículos eléctricos chineses, não são apenas tentativas de aumentar a influência da UE durante as conversações, mas também visam reduzir sistematicamente as chamadas “dependências” da China devido a “preconceitos geopolíticos e ideológicos”. Além disso, apesar de todas as suas medidas proteccionistas, os funcionários da UE têm afirmado repetidamente que não estão a tentar “dissociar-se” da China; no entanto, para a China, “a UE deve demonstrar a sua intenção com acções reais e não com retórica”, acrescentaram os peritos.

Problemas “não vêm da China”

Fang Dongkui, scretário-geral da Câmara de Comércio China-EU, instou ainda a UE a clarificar estas acções e a procurar consultas positivas e soluções adequadas com a parte chinesa. A UE “não deve recorrer facilmente a instrumentos comerciais e políticos que ultrapassam o conceito de segurança nacional e politizam as questões económicas e comerciais”, afirmou Fang.

“Se a UE quiser provar que está a reduzir os riscos e não a dissociar, o ónus da prova recai diretamente sobre a UE”, disse Bai Ming, investigador da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Económica, sob a alçada do MOFCOM, ao Global Times, na sexta-feira, sublinhando que o “comércio desequilibrado” se deve às políticas da UE e não às da China.

Segundo dados da Comissão Europeia, os carros elétricos chineses, que entraram recentemente na UE, já representam 8% do mercado total, sendo 20% mais baratos face à concorrência europeia. Em causa estão alegadas subvenções a empresas chinesas a investir no estrangeiro, principalmente em sectores estratégicos.

Dados da Associação de Fabricantes de Automóveis da China indicam que as exportações de veículos eléctricos pela China mais do que duplicaram (+110%), entre janeiro e agosto. No ano passado, foram vendidos na China quase seis milhões de carros elétricos – mais do que em todos os outros países do mundo juntos. A dimensão do mercado chinês e fortes apoios estatais propiciaram a ascensão de marcas locais, incluindo a BYD, NIO ou Xpeng.