Fundação Jorge Álvares | Lançado novo website

A Fundação Jorge Álvares (FJA) lançou este mês, no dia 14, um novo website, “fortalecendo, assim, a sua presença online e melhorando o acesso à informação sobre a fundação, sua missão e actividades”, além de “divulgar notícias relevantes sobre Macau e a diáspora macaense espalhada pelo mundo”.

Citada por um comunicado da FJA, Maria Celeste Hagatong, presidente da fundação, disse que o projecto resulta “de um forte investimento na política de gestão da comunicação e imagem da Fundação Jorge Alvares”. “Convidamos todos aqueles que se interessam por Macau a explorarem o nosso site e a envolverem-se nas nossas iniciativas”, acrescentou.

O novo portal inclui secções como “Mensagem da Presidente”; “Quem foi Jorge Álvares”, “A Fundação” e a “Biblioteca Digital FJA”. Ao centro, realçam-se conteúdos como “A última Newsletter do mês” e a “Colecção de Arte da FJA no Museu do CCCM”.

A FJA foi criada em 1999 com o objectivo de suscitar e promover a cooperação entre Portugal e a RAEM, mantendo vivos os laços multisseculares existentes entre Portugal e a República Popular da China, de que Macau foi a manifestação mais significativa, sublinha a direcção da entidade.