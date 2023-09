Comércio | Pequim acusa Taiwan de usar pactos para ser independente

A China acusou ontem o partido no poder em Taiwan de estar a tentar alcançar a independência do território, após a líder da ilha ter pressionado pelo apoio da Austrália na adesão a um pacto comercial regional.

Zhu Fenglian, porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, afirmou ainda que os recentes exercícios militares chineses em torno de Taiwan foram realizados para combater a “arrogância das forças separatistas de Taiwan”.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, reuniu com seis deputados australianos, na terça-feira, visando obter o apoio da Austrália para a tentativa de Taiwan de aderir ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica, um acordo de livre comércio entre onze nações. A delegação parlamentar australiana discutiu o reforço da cooperação económica com Taiwan, particularmente no âmbito das energias renováveis e na indústria de ‘chips’ semicondutores.

Zhu disse que qualquer participação de Taiwan num agrupamento económico regional deve ser tratada de acordo com o princípio ‘Uma Só China’, que Pequim vê como uma garantia de que o Partido Comunista Chinês é o único governo legítimo de toda a China e de que Taiwan é parte do país. “A tentativa do Partido Democrático Progressista de procurar a independência em nome da economia e do comércio não vai ter sucesso”, disse a porta-voz, referindo-se ao partido político de Tsai.

Zhu sinalizou que a China não vai diminuir a sua actividade militar em torno de Taiwan. “Enquanto as provocações à independência de Taiwan continuarem, as acções do Exército de Libertação Popular para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial não vão parar”, assegurou.