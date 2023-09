PM chinês pede que China e Reino Unido lidem adequadamente com divergências

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse no domingo que a China e Reino Unido devem lidar adequadamente com as divergências, respeitar os interesses centrais e as principais preocupações um do outro.

Tanto a China quanto o Reino Unido são grandes economias mundiais, intimamente ligadas economicamente, disse Li ao reunir com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, à margem da cimeira do G20, indica o Diário do Povo.

Ambos os lados devem esforçar-se para trazer mais benefícios um para o outro e para o mundo com laços estáveis e mutuamente benéficos China-Reino Unido, disse Li, acrescentando que a China está pronta para trabalhar com o Reino Unido para aderir ao respeito mútuo, tratarem-se como iguais, ver o desenvolvimento um do outro objectivamente, melhorar a compreensão mútua e a confiança e promover o desenvolvimento estável e de longo prazo das relações China-Reino Unido.

Os dois lados devem aderir à cooperação aberta, defender e expandir os interesses comuns, disse o primeiro-ministro chinês, observando que ambos os países são defensores, praticantes e beneficiários do livre comércio, e os dois lados devem opor-se conjuntamente à mistura de comércio e cooperação económica com política e segurança, promover a construção de uma economia mundial aberta, defender o sistema de comércio multilateral com a Organização Mundial do Comércio no seu núcleo e garantir a estabilidade e o fluxo suave das cadeias industriais e de suprimentos globais.

Os dois lados devem lidar adequadamente com as diferenças, manter o espírito de inclusão e aprendizado mútuo e respeitar os interesses centrais e as principais preocupações um do outro, disse Li, citado pelo Diário do Povo.

O responsável afirmou ainda que a China dá as boas-vindas ao Reino Unido para continuar a expandir a cooperação prática com a China e está disposta a aprofundar a cooperação com o país em áreas como comércio, investimento, desenvolvimento verde, intercâmbios culturais e interpessoais e ciência e tecnologia, de modo a apoiar e promover conjuntamente o desenvolvimento sustentável global.

Por outro lado

Sunak, por sua vez, disse que o Reino Unido respeita a história e a cultura da China e atribui importância ao papel significativo da China no sistema internacional.

O Reino Unido, disse, está disposto a conduzir diálogos construtivos e francos com a China, fortalecer a cooperação prática em áreas como economia e comércio e ciência e tecnologia, lidar adequadamente com as diferenças, enfrentar conjuntamente as mudanças climáticas e outros desafios globais e construir relações estáveis e mutuamente benéficas Reino Unido-China.