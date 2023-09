MGM | Oktoberfest regressa de 12 a 23 de Outubro

Está de regresso a Macau o popular festival Oktoberfest, uma réplica do famoso festival de cerveja que anualmente decorre na cidade de Munique, na Alemanha. Entre os dias 12 e 23 de Outubro, todos os dias entre as 18h e as 00h00, será possível beber as melhores cervejas e comer os pratos tipicamente alemães no Roof Terrace do MGM Cotai. No dia 15 de Outubro, decorre ainda uma sessão dedicada às famílias entre as 11h e as 15h. Os bilhetes começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, aponta um comunicado da MGM.

A 13.ª edição do evento interliga-se mais com a marca “Cidade Criativa da Gastronomia” associada a Macau e designada pela UNESCO, tendo-se tornado, nos últimos anos, “um dos eventos anuais mais emblemáticos da cidade, apresentando uma sinergia entre entretenimento, gastronomia, tecnologia e cultura, potenciada pela iniciativa ‘Turismo+'”, descreve o MGM.

Além do público poder desfrutar da cerveja alemã Oktoberfest Löwenbräu, o evento conta com empregadas de mesa com trajes tradicionais alemães, conhecidos como “dirndl”, bem como espectáculos de música ao vivo com a banda Högl Fun Band, oriunda de Munique. Um dos temas tocados será “Nei Hou, Macau!”, criado propositadamente para o festival Oktoberfest Macau.