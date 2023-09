One Central | Obras do pintor espanhol em exposição

Pode ser vista até Outubro, no empreendimento One Central, a exposição “Pablo Picasso: Pinturas em Vidro”, a primeira mostra em Macau que revela alguns trabalhos do artista espanhol feitos com recurso à técnica gemmaux. A mostra integra o cartaz da Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau

O átrio do empreendimento One Central será, até 31 de Outubro, uma galeria de arte, apresentando pinturas em vidro de Pablo Picasso com a técnica gemmaux, muito utilizada nas décadas de 50 e 60 e que não é mais do que uma junção de vários vidros coloridos. “Pablo Picasso: Pinturas em Vidro” chega ao território com o apoio da Hong Kong Land e integra o cartaz da Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau, que apresenta exposições e eventos culturais por toda a cidade.

Segundo um comunicado do One Central, esta mostra pretende “contribuir para o desenvolvimento das artes e da cultura” no território, “consolidando-o ainda mais como uma cidade Património Mundial”. Podem ser vistas seis obras de um total de 50, seleccionadas pelo próprio Pablo Picasso entre 1954 e 1957, como sendo as mais icónicas do seu trabalho com esta técnica.

Os organizadores consideram que esta é uma “rara oportunidade” para ver de perto o trabalho do pintor espanhol, nascido em Málaga em 1881 e conhecido como um dos grandes nomes do cubismo. Obras como “As meninas de Avignon” ou “Guernica”, que retrata as dores da Guerra Civil Espanhola, contam-se entre os seus quadros mais famosos.

Jennifer Lam, directora e chefe de marketing e comunicações da Hong Kong Land, grupo de investimento e imobiliário, disse, citada por um comunicado, que é objectivo transformar o One Central “numa tela que ligue a arte à comunidade”.

“Esta exposição de Picasso é a mais recente iniciativa que visa educar, envolver e inspirar a comunidade de Macau, convidando as pessoas a deleitarem-se com a beleza das diversas expressões culturais”, adiantou.

Estudos artísticos

“Pablo Picasso: Pinturas em Vidro” apresenta quadros que fazem lembrar a técnica dos vitrais das igrejas, mas que são, no fundo, caixas de luz concebidas por um atelier dirigido pelo físico Roger Malherbe-Navarre, que em meados da década de 50 trabalhava na difração da luz em Paris. À época, esta era considerada uma técnica extremamente inovadora.

Desta forma, a organização da mostra explica que “a sobreposição de vários painéis de vidro cuidadosamente montados deu às obras de arte de Picasso a terceira dimensão que ele procurava alcançar nas pinturas”.

Os seis trabalhos expostos até Outubro representam ainda muito dos estudos de pintura feitos sobre pessoas mais próximas de Picasso, nomeadamente “Femme assise”, um retrato inicial de Dora Maar, colega artista e amante que o levou a criar a obra-prima Guernica. Esta foi a primeira obra na técnica gemmaux feita pelo artista.

Outra obra emblemática é o “Retrato de Marie-Therese Walter”, em que Picasso retrata a modelo francesa Marie-Therese Walter, que deu à luz a sua primeira filha, e “Mere et Enfant”, em que são retratados a mulher de Picasso, Olga, e o seu primeiro filho. O conjunto de obras inclui também “um impressionante auto-retrato do próprio artista, executado num estilo emocionalmente expressivo”.

Todos estes quadros são oriundos de colecções privadas. A exposição acaba por coincidir com o 50.º aniversário da morte de Pablo Picasso, que se assinala este ano.