HK | Companhia de dança contemporânea arranca com nova temporada

Já são conhecidos os espectáculos da nova temporada da Companhia de Dança de Hong Kong. Sob o tema “Renascimento e Transcendência”, a companhia apresenta já no dia 29 deste mês o espectáculo “A Dança dos Ritmos Celestiais”, com coreografia de Yang Yuntao, uma ode aos “Vinte e Quatro Termos Solares”, considerados Património Imaterial da UNESCO

A Companhia de Dança de Hong Kong [Hong Kong Dance Company] apresentou recentemente o cartaz da nova temporada de espectáculos para 2023/2024, sendo que o primeiro projecto é apresentado já no final deste mês.

“A Dança dos Ritmos Celestiais”, com coreografia do director artístico da companhia Yang Yuntao, será apresentado ao público nos dias 29 e 30 de Setembro no auditório Sha Tin Town Hall. O espectáculo baseia-se nos “Vinte e Quatro Termos Solares”, inscritos na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, e que mais não são do que uma lista de termos do calendário antigo chinês, que faz a divisão do ano em 24 períodos, além das quatro estações, em ligação à agricultura e à relação do indivíduo com a natureza.

Segundo o programa, “A Dança dos Ritmos Celestiais” promete “cativar o público com visuais deslumbrantes, uma música inspiradora e efeitos de iluminação de última geração”, e que decorre em torno “dos ciclos naturais do tempo e da vida”. O público poderá, assim, obter “uma compreensão vívida da natureza”.

Os “Vinte e Quatro Termos Solares” são, portanto, “um aspecto importante da cultura e da sabedoria tradicionais chinesas”. “A nossa missão com este novo trabalho vai muito para além dos termos solares em si. Queremos reflectir sobre os vários aspectos da vida moderna, recorrendo à sabedoria antiga. Em termos metafísicos, é simultaneamente um tributo ao mundo natural que nos rodeia e um apelo à sua proteção”, disse o coreógrafo.

Para este espectáculo, a companhia convidou vários designers asiáticos, de diferentes disciplinas criativas, que trabalham com artistas locais, existindo ainda a colaboração com uma conhecida marca de produtos de beleza. A ideia é recriar mesmo cenários da natureza, “despertando os sentidos visuais, auditivos e olfactivos do público”.

Renascer do corpo

“Renascimento e Transcendência” é o tema do cartaz da Companhia de Dança de Hong Kong para os próximos meses, apresentando uma série de espectáculos diversificados que misturam práticas tradicionais e contemporâneas.

Yang Yuntao, director artístico, explica que esta temporada reflecte ideias como o “renascimento do corpo” ou a “transcendência da vida”. “Que a dança regresse ao corpo e dê vida a diferentes domínios da consciência – esta será a filosofia orientadora das nossas produções no futuro”, disse.

Apresentam-se, assim, um total de sete programas de dança “emocionantes e inovadores”, com uma “fusão fascinante de dança e instalação multimédia” que prometem levar a audiência a “viagens inspiradoras de descoberta da beleza abstracta da dança”.

Para Dezembro estão agendados espectáculos como “Convergence” [Convergência], apresentado em parceria com o West Kowloon Cultural Districte nos dias 8 e 10. Este espectáculo é “o culminar de um estudo de investigação interdisciplinar sobre a dança chinesa e as tradições das artes marciais chinesas”, sendo apresentado ao vivo pela primeira vez depois de uma apresentação online em 2020 devido à pandemia. Com “Convergence”, os bailarinos da companhia “exploraram a essência destas práticas tradicionais, descobrindo novas perspectivas sobre o movimento e a fluidez de expressão entre a ideologia e o gesto físico”, numa “sinergia entre dança e artes marciais”. A coreografia está também a cargo de Yang Yuntao.

“Her Story” [A História Dela] apresenta-se nos dias 15 e 17 de Dezembro e promete desvendar “escritos esotéricos de e sobre mulheres”, baseando-se na escrita feminina Nüshu, uma linguagem escrita desenvolvida e usada exclusivamente por mulheres no condado de Jiangyong, na província de Hunan, que tem uma história de quatrocentos anos. A coreografia está a cargo de Helen Lai, que integrou no espectáculo os escritos de Xi Xi e Wong Bik-wan, duas autoras de Hong Kong.

Destaque ainda para “Lands in the South” [Terras no Sul], um espetáculo inspirado na cultura regional de Lingnan, em colaboração com bailarinos da área da Grande Baía, bem como o projecto “All About The Three Kingdoms”, que promete guiar o público na “apreciação da dança chinesa através de movimentos interactivos e excertos clássicos do drama de dança Romance of the Three Kingdoms”. A temporada de espectáculos da Companhia de Dança de Hong Kong encerra-se com “Fun Ride with Big Beard – Dancing Poems 2.0”, um espectáculo teatral e de dança que mistura poemas e letras de canções das dinastias Tang e Song, contando com o actor Anthony Ho como artista convidado.