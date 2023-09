Livraria Portuguesa | Novo livro de Natividade Ribeiro apresentado dia 14

A Livraria Portuguesa acolhe no próximo dia 14, às 18h30, a apresentação do mais recente livro de Natividade Ribeiro, docente de português, intitulado “Que Lenço Cobriria a Dor”. A obra remete para um dia de 2020, na altura do Carnaval, quando uma mulher é informada de que padece de cancro da mama, diagnóstico que lhe chega pouco tempo antes da pandemia.

Assim, “o leitor vai sendo conduzido pelo relato sobre a experiência da doença, num presente ‘estranho’, e pelo quotidiano de um passado recente normal e ilusoriamente dado como adquirido”, aponta um comunicado divulgado pela Livraria Portuguesa. Além disso, a narrativa “percorre um quotidiano transtornado, em que as redes sociais, fatalmente, têm um papel de relevo, assim como a importância da leitura, dos livros e da escrita se impõem como salvadores”.

“Que Lenço Cobriria a Dor” aborda o sofrimento, mas “é também um exemplo de luta, luz e humor, esta grande arma contra o trágico”. A autora é natural da ilha de São Miguel, Açores, pelo que “a memória da ilha é a presença que ajuda a ultrapassar um momento exigente e que a leva a acreditar na cura”.

Natividade Ribeiro nasceu em Vila Franca do Campo, ilha de S. Miguel. Licenciou-se em Filosofia na Universidade de Letras de Lisboa. Durante vinte anos, foi professora de português em Macau. Com a chancela da Livros do Oriente já editou “Nada, nada professora”, em 2000, seguindo-se os títulos, com outras editoras, “Os três lugares de uma mulher”, “A casa azul – Verão em S. Miguel”, “Amor em viagem (Circular)”, “Calçada das Verdades”, livro de poesia, e “Em corpo de palavra”, também poesia, editado em 2021. Vive actualmente em Lisboa.